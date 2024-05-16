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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки

Не спешился: ребенка на самокате сбил водитель в Екатеринбурге

16 мая 2024, 13:29
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки

12-летний мальчик из Екатеринбурга, который на пешеходном переходе не спешился с самоката, попал под колеса Ford Focus. Он получил травмы и доставлен в больницу.

Авария случилась днем 16 мая на улице Первомайской. По словам водителя иномарки, он поворачивал на перекрестке налево, пропустил все автомобили и всех пешеходов. Однако, когда начал движение, то заметил мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате и не спешился. Мужчина за рулем пытался избежать наезда, но ему это не удалось.

Ребенок получил травмы, его доставили в больницу и передали на лечение врачам. Известно, что водителю Ford Focus 50 лет и ранее он не привлекался к административной ответственности. За рулем он был трезвым. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

А 15 мая в Екатеринбурге водитель автобуса сбил ребенка, который ехал на велосипеде.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Ребенок#ДТП#ГИБДД#Пешеходный переход#Автомобиль#18+#Екатеринбург#Самокат#Авария
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