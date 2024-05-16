Не спешился: ребенка на самокате сбил водитель в Екатеринбурге

Авария случилась днем 16 мая на улице Первомайской. По словам водителя иномарки, он поворачивал на перекрестке налево, пропустил все автомобили и всех пешеходов. Однако, когда начал движение, то заметил мальчика. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате и не спешился. Мужчина за рулем пытался избежать наезда, но ему это не удалось.