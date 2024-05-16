«Несут грибы ведрами». Свердловские грибники триумфально открыли сезон «тихой охоты»

Встречаются в свердловских лесах и совсем уж необычные экземпляры. Например, тагильчанин Константин нашел в лесах под Нижним Тагилом саркосому шаровидную, редчайший краснокнижный гриб, и благоразумно оставил его в лесу. Съедобные качества у этого гриба сомнительные, да и приличный штраф можно получить.