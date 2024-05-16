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Жители Свердловской области ведрами несут из леса строчки и сморчки

«Несут грибы ведрами». Свердловские грибники триумфально открыли сезон «тихой охоты»

16 мая 2024, 09:20
Фото: Страница Елены Терентьевой в ВК

Жители Свердловской области ведрами несут из леса строчки и сморчки

Плохая погода в конце апреля и начале мая не помешала жителям Свердловской области открыть грибной сезон. Традиционно в это время годы собирают строчки и сморчки. Своим «уловом» свердловчане охотно делятся в соцсетях.

Леса Свердловской области богаты грибами. Их начинают собирать в апреле, а заканчивается сезон «тихой охоты» поздней осенью. Первыми весной из-под земли вылезают стручки, сморчки и, конечно же, нежная шапочка сморчковая, которую многие грибники считают настоящим деликатесом.

Жительница Екатеринбурга Елена открыла грибной сезон в конце апреля, а уже в начале мая вместе с подругами собрала целую корзину первых весенних вкусняшек. По грибы они отправились несмотря на снег и плохую погоду.

Проснулась утром. Снег. Вчера еще запланировали с подругами ехать на поиски золотых сморчков. Как отменить? Никак. Встали, поехали. Ехали куда глаза глядят. Чем дальше отъезжали, тем теплее становилось, а черные тучи и мрачная погода оставались позади. Зашли в лес. И вот они сморчкиииии. Сначала резала ножом, потом руками отщипивала грибочки, и ползком и на коленях… — поделилась Елена в группе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга»
Фото: Страница Елены Терентьевой в ВК

Многие свердловчане отправляются в лес за грибами, несмотря на «нелетную погоду». 3 мая открыла сезон и жительница Дегтярска Алена.

Открыла сезон! Хоть и погода не лётная и времени было в обрез, но душа рвалась, всё-таки найти и попробовать, теперь остался только один вопрос, нужно ли отваривать? Или можно просто пожарить? — поделилась Алена с подписчиками паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга».
Фото: страница Алены Панкратовой в ВК

В Нижнем Тагиле грибникам тоже есть чем заняться. Оксана нашла сморчки и поделилась находкой в паблике «Тагильские грибники».

Буду пробовать, первый раз в жизни, — написала Оксана.
Фото: паблик «Тагильские грибники"/Оксана Бондаренко

А тагильчанка Ольга Игошина не только поделилась с земляками фотографиями своей «тихой охоты», но и раскрыла свое грибное место: сморчки она нашла в садах в сторону Исы.

Встречаются в свердловских лесах и совсем уж необычные экземпляры. Например, тагильчанин Константин нашел в лесах под Нижним Тагилом саркосому шаровидную, редчайший краснокнижный гриб, и благоразумно оставил его в лесу. Съедобные качества у этого гриба сомнительные, да и приличный штраф можно получить.

Редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Тагилом
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Встречаются в свердловских лесах и сомнительные экземпляры — например, микростома вытянутая, которую нашел в лесу тагильчанин Алексей.

Фото: паблик «Тагильские грибники"/Алексей Гриншпун

Эксперты советуют этот гриб с яркой и необычной «внешностью» обходить стороной: по данным энциклопедии грибов «Вики гриб», данных о съедобности или несъедобности микростомы вытянутой не существует.

Ранее эксперты рассказали о ядовитых грибах, которые выросли в лесах Свердловской области.

Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Грибы#Природа#Грибники
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