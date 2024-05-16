«Несут грибы ведрами». Свердловские грибники триумфально открыли сезон «тихой охоты»

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Леса Свердловской области богаты грибами. Их начинают собирать в апреле, а заканчивается сезон «тихой охоты» поздней осенью. Первыми весной из-под земли вылезают стручки, сморчки и, конечно же, нежная шапочка сморчковая, которую многие грибники считают настоящим деликатесом.
Жительница Екатеринбурга Елена открыла грибной сезон в конце апреля, а уже в начале мая вместе с подругами собрала целую корзину первых весенних вкусняшек. По грибы они отправились несмотря на снег и плохую погоду.
Проснулась утром. Снег. Вчера еще запланировали с подругами ехать на поиски золотых сморчков. Как отменить? Никак. Встали, поехали. Ехали куда глаза глядят. Чем дальше отъезжали, тем теплее становилось, а черные тучи и мрачная погода оставались позади. Зашли в лес. И вот они сморчкиииии. Сначала резала ножом, потом руками отщипивала грибочки, и ползком и на коленях… — поделилась Елена в группе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга»
Многие свердловчане отправляются в лес за грибами, несмотря на «нелетную погоду». 3 мая открыла сезон и жительница Дегтярска Алена.
Открыла сезон! Хоть и погода не лётная и времени было в обрез, но душа рвалась, всё-таки найти и попробовать, теперь остался только один вопрос, нужно ли отваривать? Или можно просто пожарить? — поделилась Алена с подписчиками паблика «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга».
В Нижнем Тагиле грибникам тоже есть чем заняться. Оксана нашла сморчки и поделилась находкой в паблике «Тагильские грибники».
Буду пробовать, первый раз в жизни, — написала Оксана.
А тагильчанка Ольга Игошина не только поделилась с земляками фотографиями своей «тихой охоты», но и раскрыла свое грибное место: сморчки она нашла в садах в сторону Исы.
Встречаются в свердловских лесах и совсем уж необычные экземпляры. Например, тагильчанин Константин нашел в лесах под Нижним Тагилом саркосому шаровидную, редчайший краснокнижный гриб, и благоразумно оставил его в лесу. Съедобные качества у этого гриба сомнительные, да и приличный штраф можно получить.
Встречаются в свердловских лесах и сомнительные экземпляры — например, микростома вытянутая, которую нашел в лесу тагильчанин Алексей.
Эксперты советуют этот гриб с яркой и необычной «внешностью» обходить стороной: по данным энциклопедии грибов «Вики гриб», данных о съедобности или несъедобности микростомы вытянутой не существует.
Ранее эксперты рассказали о ядовитых грибах, которые выросли в лесах Свердловской области.