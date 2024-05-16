tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Новая котельная появится в Академическом районе Екатеринбурга в 2026 году

Новая котельная появится в Академическом районе Екатеринбурга в 2026 году

16 мая 2024, 06:06
Фото: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»
В Академическом районе Екатеринбурга до конца 2026 года планируют построить еще одну котельную. Новый социальный объект позволит обеспечить важными ресурсами более 60 тысяч семей.

Водогрейную котельную мощностью 180 Гкал/ч возведут за счет областных и федеральных бюджетов. Проект получил поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в лице Марата Хуснуллина.

Строительство крупного инфраструктурного объекта планируется реализовать с использованием механизма льготного финансирования инфраструктуры для развития городской среды. Для этого регион намерен использовать новый инструмент льготного финансирования. Компания, которая будет заниматься объектом, получит в кредит 1,8 млрд рублей с использованием инфраструктурных облигаций сроком на десять лет, — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Фото: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»

Механизм инфраструктурных облигаций запущен в 2021 году и является важным элементом развития технологичного строительства объектов и формирования качественной и комфортной городской среды. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах страны по льготной ставке. Всего же в настоящее время реализуется 49 проектов таких проектов в 26 регионах с общей суммой займов более 165 млрд рублей.

Для Свердловской области проект в столице региона станет первым в рамках новой программы. Сотрудничество с крупными компаниями в сфере теплоснабжения и финансовыми организациями помогает нам расширять географию механизма и улучшать качество жизни людей. Эффект от строительства котельной почувствуют порядка 60 тысяч семей, — отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Фото: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»

Для молодого развивающегося района котельная имеет высокую социальную значимость. Новые мощности минимизируют дефицит резерва тепловой мощности уже имеющейся тепловой электростанции и закроет все необходимые потребности свердловчан, проживающих на этой территории. Через два года в Академическом районе планируется построить свыше 13 млн квадратных метров недвижимости, что позволит проживать здесь 325 тысячам человек.

Девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» при возведении жилых кварталов акцентирует внимание на внедрении энергоэффективных технологий. Благодаря этому владельцы квартир экономят на квартплате 15%.

Фото: пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое»

Новая котельная даст возможность увеличить темпы модернизации теплосетевого комплекса в Екатеринбурге, считает генеральный директор компании-строителя «Т Плюс» Александр Вилесов.

Ранее TagilCity.ru сообщал о строительстве новой котельной в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом.

Новую котельную построят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Строительство#Бюджет#Модернизация#ЖКХ#Котельная#Энергетика#Инфраструктура#Теплоснабжение#Екатеринбург#Академический район#Мощность
Подпишитесь
Первый слой асфальта появился на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:38
Решение суда в Екатеринбурге отменено: семью Морозовых не будут выдворять в Казахстан
Вчера, 14:21
Дети кидали с крыши дома огромные камни и чуть не убили женщину в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:19
Мигрант набросился с кулаками на сотрудницу полиции в Екатеринбурге
Сегодня, 04:31
Младшеклассница в Екатеринбурге играла в телефоне и потратила 700 тысяч
Сегодня, 05:29
Началась замена рабочего кольца «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:29
"