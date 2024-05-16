Новая котельная появится в Академическом районе Екатеринбурга в 2026 году

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:12
Водогрейную котельную мощностью 180 Гкал/ч возведут за счет областных и федеральных бюджетов. Проект получил поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в лице Марата Хуснуллина.
Строительство крупного инфраструктурного объекта планируется реализовать с использованием механизма льготного финансирования инфраструктуры для развития городской среды. Для этого регион намерен использовать новый инструмент льготного финансирования. Компания, которая будет заниматься объектом, получит в кредит 1,8 млрд рублей с использованием инфраструктурных облигаций сроком на десять лет, — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Механизм инфраструктурных облигаций запущен в 2021 году и является важным элементом развития технологичного строительства объектов и формирования качественной и комфортной городской среды. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах страны по льготной ставке. Всего же в настоящее время реализуется 49 проектов таких проектов в 26 регионах с общей суммой займов более 165 млрд рублей.
Для Свердловской области проект в столице региона станет первым в рамках новой программы. Сотрудничество с крупными компаниями в сфере теплоснабжения и финансовыми организациями помогает нам расширять географию механизма и улучшать качество жизни людей. Эффект от строительства котельной почувствуют порядка 60 тысяч семей, — отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Для молодого развивающегося района котельная имеет высокую социальную значимость. Новые мощности минимизируют дефицит резерва тепловой мощности уже имеющейся тепловой электростанции и закроет все необходимые потребности свердловчан, проживающих на этой территории. Через два года в Академическом районе планируется построить свыше 13 млн квадратных метров недвижимости, что позволит проживать здесь 325 тысячам человек.
Девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» при возведении жилых кварталов акцентирует внимание на внедрении энергоэффективных технологий. Благодаря этому владельцы квартир экономят на квартплате 15%.
Новая котельная даст возможность увеличить темпы модернизации теплосетевого комплекса в Екатеринбурге, считает генеральный директор компании-строителя «Т Плюс» Александр Вилесов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о строительстве новой котельной в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом.