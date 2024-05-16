Новая котельная появится в Академическом районе Екатеринбурга в 2026 году

Механизм инфраструктурных облигаций запущен в 2021 году и является важным элементом развития технологичного строительства объектов и формирования качественной и комфортной городской среды. Этот инструмент позволяет через выпуск ценных бумаг привлекать средства с рынков капитала и направлять их на строительство инфраструктуры в регионах страны по льготной ставке. Всего же в настоящее время реализуется 49 проектов таких проектов в 26 регионах с общей суммой займов более 165 млрд рублей.