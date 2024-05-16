Облачно и сухо будет в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Так, в субботу, 18 мая, дневная температура в городе достигнет +12 градусов, а ночью будет до +4 градусов. Метеорологи обещают северный со скоростью до девяти метров в секунду.
19 мая, в воскресенье, ветер сменится на северо-западный и немного стихнет. Ожидается безоблачная погода. Днем воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +15 градусов, однако ночью похолодает до ноля градусов.
Аллергикам стоит обратить внимание, что в выходные концентрация березовой пыльцы будет очень высокой и экстремальной.