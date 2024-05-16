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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

Облачно и сухо будет в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле

Облачно и сухо будет в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле

16 мая 2024, 09:09
Фото: 1MI
Облачная погода без осадков прогнозируется 18 и 19 мая 2024 года в Нижнем Тагиле.

Так, в субботу, 18 мая, дневная температура в городе достигнет +12 градусов, а ночью будет до +4 градусов. Метеорологи обещают северный со скоростью до девяти метров в секунду.

19 мая, в воскресенье, ветер сменится на северо-западный и немного стихнет. Ожидается безоблачная погода. Днем воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +15 градусов, однако ночью похолодает до ноля градусов.

Аллергикам стоит обратить внимание, что в выходные концентрация березовой пыльцы будет очень высокой и экстремальной.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Осадки#Погода#Выходные#Ветер#Солнце#Прогноз погоды#Природа#Облачность#Екатеринбург#Пыльца
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