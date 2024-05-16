Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода

В мэрии обсуждают ситуацию и меры, которые можно принять в настоящее время. Так, было решено оборудовать железнодорожный переезд, чтобы увеличить проходимость автотранспорта. Этим займется «Тагилдорстрой», который также займется в дальнейшем ремонтом Краснознаменной. Обсуждали также вариант дополнительного включения поворота по грунтовой дороге, ведущей на Максима Горького — Быкова — Космонавтов — Фрунзе с поворотом на Краснознаменную. Но, как отметил мэр Владислав Пинаев, там есть нюанс с разворотом больших фур.