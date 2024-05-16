Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
100-метровый мост на 148 километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» уже давно требовал ремонта. Результаты обследований подтвердили представители Управления автомобильных дорог Свердловской области, в 2022 году запланировавшие ремонт сооружения. На тот момент у путепровода были серьезные дефекты: треснуло основание защитных конусов, обломки размыло, защитные сооружения моста пошли трещинами и ямами.
Ремонт начался уже в 2023 году. Проезд автомобилей был организован следующим образом: пока строители ремонтировали путепровод, было открыто реверсивное движение по одной половине моста. Автомобилисты хоть и стояли в пробках на трассе, но тяжелого положения не было.
В 2024 году специалисты, обследовавшие мост в ходе ремонта, выявили скрытые дефекты, которые угрожали безопасности движения. После этого было объявлено об экстренном закрытии путепровода: 30 марта со 146 по 153 километр трасса «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» была закрыта в обоих направлениях. Официально объезд был направлен через Серебрянский тракт, на котором периодически дежурят экипажи ДПС и помогают автомобилистам.
По предварительным данным, угроза обрушения была связана с ошибкой при строительстве, предположил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, занимающийся регулярным обследованием объекта.
Официальных данных о техническом состоянии сооружения нет. По мнению Чапурина, специалисты Управтодора допустили аварийное состояние путепровода, поскольку не содержали его должным образом. Ответственность ложится на плечи экс-начальника управления Вячеслава Данилова. В настоящее время он находится в СИЗО по подозрению в получении взятки.
Ранее была неподтвержденная информация о том, что движение там запустят в конце августа. Накануне замначальника Управтордора региона Олег Мелехов в лице озвучил сроки выполнения ремонта подрядчиком. Так, срок исполнения, установленный госконтрактом, — 26 сентября 2024 года. Однако, по словам Мелехова, принимаются меры для ускорения строительства. Поэтому запуск движения предварительно запланирован уже на августа 2024 года.
В середине мая мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о том, что город в этой ситуации остался «вариться в собственном соку», а ответственные не выходят на связь. Так, в неведении находятся не только водители, но и администрация города.
В качестве выхода из этой ситуации глава города предложил на комиссии по безопасности дорожного движения в обязательном порядке приглашать и. о. министра транспорта Свердловской области Дениса Чагаева, а также и. о. руководителя Управления региональных автодорог.
Также Владислав Пинаев сообщил, что 19 мая заказчик работ должен определиться с проектом — как будет происходить восстановление движения на путепроводе.
Путь объезда, как мы писали выше, лежит через Нижний Тагил. Такое перенаправление потока с региональной трассы привело к пробкам на улицах Выйская, Верхняя Черепанова и Краснознаменная. Местные жители делятся друг с другом и другими путями объезда, но они подходят не для всех — дорога там грунтовая и преимущественно разбитая.
Из-за постоянного движения по вышеназванным улицам большегрузов и других участников движения заторы периодически возникают на перекрестке улиц Фрунзе и Верхняя Черепанова, а также у кирпичного завода и на светофоре близ Песчаного.
Днем 13 мая, не в часы пик, корреспондент TagilCity.ru совершил объезд в месте, где скапливаются потоки автомобилей. При повороте со второстепенной улицы Некрасова на Краснознаменную были замечены серьезные затруднения в сторону Фрунзе: в поток машин просто невозможно было протиснуться и, если бы не уступивший дорогу автомобиль, на данном перекрестке пришлось бы задержаться надолго.
Вдоль Краснознаменной стояла пробка. Можно сразу заметить характерную для ситуации особенность: среди легковых автомобилей очень много большегрузов. Поворачивая с улицы Верхняя Черепанова, они с трудом могут вклиниться в поток, отчего возникает дополнительная нагрузка на трафик и стресс для других водителей.
С момента закрытия моста люди сразу стали жаловаться на ситуацию. Горожан волновало не только дорожное движение, но и качество дорог, которые в период таяния снега. Дорожное покрытие не рассчитано на проезд тонаров.
Помимо этого 12 мая автомобилисты были вынуждены простоять в пробке на трассе. Люди сообщали, что на участке до Медведь-камня наблюдался серьезный затор. Причиной стало также закрытие моста на региональной дороге, расположенной в нескольких километрах от тагильского района ВМЗ.
Вывод общественности и чиновников неутешителен: объезд через ВМЗ чрезвычайно перегружен. Дороги не рассчитаны на нагрузки большегрузов, двигающихся, вероятно, с перевесом. Это привело к разлому плит над газопроводом под улицей Верхняя Черепанова, который уже был устранен.
Глобально сложившаяся ситуация стала проблемой и для мэрии. Так, из-за закрытого на неопределенный срок моста и потока автомобилей по Краснознаменной было решено временно убрать ее из списка в рамках национального проекта БКАД. К такому выводу пришли участники заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения в Нижнем Тагиле.
Ремонт дороги на Краснознаменной, включенной в список БКАД, является трудноисполнимым и нецелесообразным, — уверены в Службе заказчика городского хозяйства.
Так, вместо нее ремонт будет произведен на не менее проблемной улице Зари, которую последний раз ремонтировали в 2013 году, а затем в рамках текущего содержания.
В мэрии обсуждают ситуацию и меры, которые можно принять в настоящее время. Так, было решено оборудовать железнодорожный переезд, чтобы увеличить проходимость автотранспорта. Этим займется «Тагилдорстрой», который также займется в дальнейшем ремонтом Краснознаменной. Обсуждали также вариант дополнительного включения поворота по грунтовой дороге, ведущей на Максима Горького — Быкова — Космонавтов — Фрунзе с поворотом на Краснознаменную. Но, как отметил мэр Владислав Пинаев, там есть нюанс с разворотом больших фур.
Обсуждением всей ситуации занимается мэрия в сотрудничестве с подрядчиком и ГИБДД. TagilCity.ru следит за развитием ситуации.