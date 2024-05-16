Опекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенка

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
После судебного процесса Александр сообщил, что примерно знает, какие обстоятельства способствовали смерти мальчика, однако говорить подробности он отказался. Также мужчина не стал комментировать, было ли это убийством, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, мальчика нашли мертвым в конце июня 2023 года. Его опекун Вероника Наумова ранее сообщала, что подопечный пропал, но вскоре было найдено его тело. Наумову задержали. Выяснилось, что она неоднократно била и издевалась над ребенком.
Также было предъявлено обвинение мужу задержанной, который находился на СВО и сначала его допрашивали как свидетеля.