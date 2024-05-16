Опекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенка

Напомним, мальчика нашли мертвым в конце июня 2023 года. Его опекун Вероника Наумова ранее сообщала, что подопечный пропал, но вскоре было найдено его тело. Наумову задержали. Выяснилось, что она неоднократно била и издевалась над ребенком.