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Опекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенка

Опекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенка

16 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI
Опекун шестилетнего Далера из Екатеринбурга рассказал, что знает, при каких обстоятельствах погиб мальчик.

После судебного процесса Александр сообщил, что примерно знает, какие обстоятельства способствовали смерти мальчика, однако говорить подробности он отказался. Также мужчина не стал комментировать, было ли это убийством, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, мальчика нашли мертвым в конце июня 2023 года. Его опекун Вероника Наумова ранее сообщала, что подопечный пропал, но вскоре было найдено его тело. Наумову задержали. Выяснилось, что она неоднократно била и издевалась над ребенком.

Также было предъявлено обвинение мужу задержанной, который находился на СВО и сначала его допрашивали как свидетеля.

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