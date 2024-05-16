Передок всмятку: «золотой» Mercedes-Benz попал в жесткое ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Знаменитый в Екатеринбурге «золотой» Mercedes-Benz CLS серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
У автомобиля полностью смята передняя часть, на место прибыли медики скорой помощи и машина спасателей. На улице Щербакова образовался серьезный затор.
На фотографиях с места ДТП видно, что элитная иномарка столкнулась с Toyota Camry. Очевидцы сообщили, что за рулем «немца» была девушка.
В ГИБДД комментарии по поводу ДТП пока не дали.
Ранее в Екатеринбурге 10-летний мальчик нарушил правила и попал под колеса Lexus.