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Уникальный «золотой» Mercedes попал в жесткое ДТП в Екатеринбурге

Передок всмятку: «золотой» Mercedes-Benz попал в жесткое ДТП в Екатеринбурге

16 мая 2024, 15:15
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Уникальный «золотой» Mercedes попал в жесткое ДТП в Екатеринбурге

Авария с участием элитной иномарки произошла на улице Щербакова в Екатеринбурге. В итоге образовалась солидная пробка в обе стороны.

Знаменитый в Екатеринбурге «золотой» Mercedes-Benz CLS серьезно пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

У автомобиля полностью смята передняя часть, на место прибыли медики скорой помощи и машина спасателей. На улице Щербакова образовался серьезный затор.

На фотографиях с места ДТП видно, что элитная иномарка столкнулась с Toyota Camry. Очевидцы сообщили, что за рулем «немца» была девушка.

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В ГИБДД комментарии по поводу ДТП пока не дали.

Ранее в Екатеринбурге 10-летний мальчик нарушил правила и попал под колеса Lexus.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Спасатели#Скорая помощь#Столкновение#Иномарка#Пробка#Видео#18+#Mercedes-Benz#Екатеринбург
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