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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Дорожники начали асфальтирование улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Первый слой асфальта появился на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

16 мая 2024, 06:38
Фото: tagilcity.ru

Дорожники начали асфальтирование улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции дорожники приступили к укладке асфальта. Пока они заняты выравнивающим слоем.

Параллельно специалисты обустраивают колодцы, куда будет стекать дождевая вода. Также прокладываются необходимые сети, устанавливается бортовой камень и тротуар по четной стороне, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

По его словам, проводятся работы и на мосту на улице Циолковского. Пока рабочие прокладывают дренаж, доделывают трамвайные пути и тротуары, которые примыкают к улице Индустриальной.

Напомним, ремонт на улице Октябрьской революции является частью нацпроекта БКД. В общей сложности стоимость работ составляет более миллиарда рублей. Однако предыдущим подрядчиком не был завершен ни один этап работ. На данный момент улица Октябрьской революции перекрыта, что доставляет дискомфорт местным жителям и предпринимателям, которые заявляют об убытках.

На улице Октябрьской революции в Тагиле дорожники исправляют недоделки УСМ
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#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Ремонт#Октябрьской революции#Дороги#МУП Тагилдорстрой#Екатеринбург#БКД
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