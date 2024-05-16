Первый слой асфальта появился на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Параллельно специалисты обустраивают колодцы, куда будет стекать дождевая вода. Также прокладываются необходимые сети, устанавливается бортовой камень и тротуар по четной стороне, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
По его словам, проводятся работы и на мосту на улице Циолковского. Пока рабочие прокладывают дренаж, доделывают трамвайные пути и тротуары, которые примыкают к улице Индустриальной.
Напомним, ремонт на улице Октябрьской революции является частью нацпроекта БКД. В общей сложности стоимость работ составляет более миллиарда рублей. Однако предыдущим подрядчиком не был завершен ни один этап работ. На данный момент улица Октябрьской революции перекрыта, что доставляет дискомфорт местным жителям и предпринимателям, которые заявляют об убытках.