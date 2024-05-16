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Пьедестал почета заняли тагильчане-велосипедисты на Первенстве региона в спорте ЛИН

Пьедестал почета заняли тагильчане-велосипедисты на Первенстве региона в спорте ЛИН

16 мая 2024, 14:12
Фото: САШ им. Михайлины Лысовой
На Долгой горе состоялось Первенство Свердловской области спорта ЛИН по велоспорту-шоссе. Спортсмены из Нижнего Тагила заняли все призовые места.

Благодаря тренеру Алексею Родионову, тагильчане смогли добиться отличных результатов. Они завоевали медали всех достоинств, взяв золото, серебро и бронзу. Теперь спортсмены в конце мая примут участие в Чемпионате и Первенстве России. Соревнования также пройдут в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: САШ им. Михайлины Лысовой

Ранее тагильчане, которые тоже тренируются в спортшколе им. Михайлины Лысовой, одержали победу в соревнованиях по пауэрлифтингу в спорте ЛИН.

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#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Победа#Велосипедисты#Медали#ОВЗ#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Лин
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