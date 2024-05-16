Пьедестал почета заняли тагильчане-велосипедисты на Первенстве региона в спорте ЛИН

Благодаря тренеру Алексею Родионову, тагильчане смогли добиться отличных результатов. Они завоевали медали всех достоинств, взяв золото, серебро и бронзу. Теперь спортсмены в конце мая примут участие в Чемпионате и Первенстве России. Соревнования также пройдут в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.