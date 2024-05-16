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Пьяный водитель автомобиля столкнулся с грузовиком и сломал ребра в Ирбите

Пьяный водитель автомобиля столкнулся с грузовиком и сломал ребра в Ирбите

16 мая 2024, 05:58
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Ирбите произошло столкновение автомобилей ВАЗ и грузовика «Шмель». Один человек пострадал. ДТП случилось 15 мая 2024 года.

Водитель автомобиля не учел расстояние до грузовой машины, водитель которой наносил на проезжую часть разметку, вследствие чего совершил столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии пострадал автомобилист. Его отвезли в медучреждение с переломами ребер. В момент аварии он был нетрезв, а также не был пристегнут ремнем безопасности. Известно, что ранее к ответственности за нарушение дорожных правил он не привлекался.

Напомним, 12 мая 2024 года на Тюменском тракте столкнулись иномарка Lifan и грузовик. В случившейся аварии скончались водитель и пассажирка автомобиля.

Стали известны подробности ДТП с Gelandewagen в Нижнем Тагиле
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