Пьяный водитель автомобиля столкнулся с грузовиком и сломал ребра в Ирбите

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Водитель автомобиля не учел расстояние до грузовой машины, водитель которой наносил на проезжую часть разметку, вследствие чего совершил столкновение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В результате аварии пострадал автомобилист. Его отвезли в медучреждение с переломами ребер. В момент аварии он был нетрезв, а также не был пристегнут ремнем безопасности. Известно, что ранее к ответственности за нарушение дорожных правил он не привлекался.
Напомним, 12 мая 2024 года на Тюменском тракте столкнулись иномарка Lifan и грузовик. В случившейся аварии скончались водитель и пассажирка автомобиля.