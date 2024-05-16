Сдавать ЕГЭ свердловские школьники начнут 23 мая

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
С 12 по 21 июня предусмотрен резервный период, рассказала на брифинге в четверг, 16 мая, представитель свердловского Минобразования Наталья Сокольская.
Резервный период предусмотрен для тех, кто пропустил экзамен по болезни или другой уважительной причине. А 4 и 5 июля ЕГЭ можно будет пересдать тем, кто недоволен своими результатами.
Эти два дня называют «президентскими», так как инициативу в феврале предложил президент Владимир Путин. Какой именно предмет переписать, ученик выберет сам.
Ранее стало известно, что писать ЕГЭ выпускники 2024 года будут под присмотром соцсетей.