tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Сдача ЕГЭ в Свердловской области стартует 23 мая

Сдавать ЕГЭ свердловские школьники начнут 23 мая

16 мая 2024, 13:37
Фото: 1MI

Сдача ЕГЭ в Свердловской области стартует 23 мая

Единые государственные экзамены будут идти с 23 мая и всю первую декаду июня.

С 12 по 21 июня предусмотрен резервный период, рассказала на брифинге в четверг, 16 мая, представитель свердловского Минобразования Наталья Сокольская.

Резервный период предусмотрен для тех, кто пропустил экзамен по болезни или другой уважительной причине. А 4 и 5 июля ЕГЭ можно будет пересдать тем, кто недоволен своими результатами.

Школьникам России разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету
Узнать подробнее

Эти два дня называют «президентскими», так как инициативу в феврале предложил президент Владимир Путин. Какой именно предмет переписать, ученик выберет сам.

Ранее стало известно, что писать ЕГЭ выпускники 2024 года будут под присмотром соцсетей.

Читайте также:
ГДДЮТ Нижнего Тагила вошел в число лучших учреждений в странеНазваны предварительные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам10 учеников из Нижнего Тагила стали стобалльниками на ЕГЭ
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Образование#Выпускники#ЕГЭ#Экзамены#Екатеринбург
Подпишитесь
Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода
Сегодня, 11:47
Цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области
Сегодня, 09:55
Пьедестал почета заняли тагильчане-велосипедисты на Первенстве региона в спорте ЛИН
Сегодня, 14:12
Смогут ли свердловские дачники спасти урожай яблок и клубники после заморозков
Сегодня, 11:55
«Несут грибы ведрами». Свердловские грибники триумфально открыли сезон «тихой охоты»
Сегодня, 09:20
"