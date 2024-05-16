Шашлык: почему стоит выбирать нежирные виды мяса

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Она напомнила, что свинина и баранина, которые часто используются для приготовления шашлыка, являются очень жирными. Их потребление может негативно повлиять на состояние печени и желчевыводящей системы у людей, страдающих соответствующими заболеваниями, пишет regions.ru.
«Для желудочно-кишечного тракта самым безопасным видом мяса является птица, а именно индейка и курица», — отметила она.
Кроме того, в качестве альтернативы стоит рассмотреть шашлык из рыбы или телятины. Они гораздо менее вредны для ЖКТ.