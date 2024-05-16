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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Шашлык: почему стоит выбирать нежирные виды мяса

16 мая 2024, 12:57
При приготовлении шашлыка рекомендуется использовать нежирные сорта мяса, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем. Такое мнение выразила врач Калимат Багатова.

Она напомнила, что свинина и баранина, которые часто используются для приготовления шашлыка, являются очень жирными. Их потребление может негативно повлиять на состояние печени и желчевыводящей системы у людей, страдающих соответствующими заболеваниями, пишет regions.ru.

«Для желудочно-кишечного тракта самым безопасным видом мяса является птица, а именно индейка и курица», — отметила она.

Кроме того, в качестве альтернативы стоит рассмотреть шашлык из рыбы или телятины. Они гораздо менее вредны для ЖКТ.

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