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Школа в Камышлове выплатит ученику 300 тысяч рублей за обожженную ногу

Школа в Камышлове выплатит ученику 300 тысяч рублей за обожженную ногу

16 мая 2024, 06:45
Фото: 1MI
В Камышлове суд обязал школу №1 выплатить девятилетнему ученику 300 тысяч рублей за ожоги, которые он получил во время учебного дня. Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Второклассник после завтрака шел один из столовой в здание начальной школы. Когда он шел мимо котельной, ему показалось, что около нее лежит не зола, а песок. Поэтому мальчик прыгнул в нее, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате у ребенка был диагностирован контактный ожог II–III степени правой стопы и голени. Его положили в больницу. Прокуратура, проведя проверку, направила в суд иск с требованием взыскать с каждого ответчика 150 тысяч рублей.

Суд удовлетворил прокурорские требование и взыскал со школьного учреждения компенсацию, общая сумма которой составила 300 тысяч рублей.

Напомним, УК в Нижнем Тагиле выплатит горожанке 117 тысяч рублей за поврежденную машину из-за рухнувшего льда с крыши.

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