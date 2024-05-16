Школа в Камышлове выплатит ученику 300 тысяч рублей за обожженную ногу

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Второклассник после завтрака шел один из столовой в здание начальной школы. Когда он шел мимо котельной, ему показалось, что около нее лежит не зола, а песок. Поэтому мальчик прыгнул в нее, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате у ребенка был диагностирован контактный ожог II–III степени правой стопы и голени. Его положили в больницу. Прокуратура, проведя проверку, направила в суд иск с требованием взыскать с каждого ответчика 150 тысяч рублей.
Суд удовлетворил прокурорские требование и взыскал со школьного учреждения компенсацию, общая сумма которой составила 300 тысяч рублей.
Напомним, УК в Нижнем Тагиле выплатит горожанке 117 тысяч рублей за поврежденную машину из-за рухнувшего льда с крыши.