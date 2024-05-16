СК проверит информацию о нападении мигранта на сотрудницу ОВМ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В процессе проверки в ведомстве будут установлены обстоятельства произошедшего случая, после чего сотрудники Следкома дадут соответствующую оценку, рассказали в пресс-службе областного СК.
Напомним, в полиции Екатеринбурга отметили, что потасовка произошла между двумя мигрантами, которые впоследствии самостоятельно его разрешили, а сотрудница миграционной службы не являлась объектом нападения.
Также известно, что в полицию по факту данного инцидента никто не обращался.