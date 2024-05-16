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СК проверит информацию о нападении мигранта на сотрудницу ОВМ в Екатеринбурге

СК проверит информацию о нападении мигранта на сотрудницу ОВМ в Екатеринбурге

16 мая 2024, 10:50
Фото: 1MI
Сотрудники Следкома проведут проверку в связи с информацией о нападении уроженца Узбекистана на сотрудницу ОВМ из-за отказа в продлении пребывания в РФ.

В процессе проверки в ведомстве будут установлены обстоятельства произошедшего случая, после чего сотрудники Следкома дадут соответствующую оценку, рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, в полиции Екатеринбурга отметили, что потасовка произошла между двумя мигрантами, которые впоследствии самостоятельно его разрешили, а сотрудница миграционной службы не являлась объектом нападения.

Также известно, что в полицию по факту данного инцидента никто не обращался.

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