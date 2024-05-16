Смогут ли свердловские дачники спасти урожай яблок и клубники после заморозков

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
С конца апреля погода не переставала кошмарить жителей Свердловской области. Сначала регион накрыл ураганный ветер, который срывал крыши, валил остановки и уносил заборы, а затем — обильные снегопады. Города завалило так, что местами образовались почти зимние сугробы.
Но самое страшное еще было впереди: в Свердловской области ударили настоящие заморозки до -5 градусов. Садоводы и огородники, предупрежденные метеорологами, сделали все, чтобы спасти растения от гибели, но повезло далеко не всем. Этой весной дачникам с погодой не повезло дважды: сначала на Средний Урал обрушилась аномальная жара, из-за которой период цветения у многих растений начался раньше. И если обычно яблони и другие плодовые деревья в Свердловской области выпускают цвет не ранее второй декады мая, то в этом году кое-где они зацвели раньше.
У меня на одной из яблонь цвет полностью вымерз, а на другой цветки еще не раскрылись, были в бутонах, поэтому непонятно, что с ними. Надеюсь на лучшее, - поделился в соцсети житель Екатеринбурга Павел.
Как пишет эксперт портала «Ботаничка» Людмила Светлицкая, если цветы еще были в бутонах, то у них был шанс выжить. Однако в целом прогноз не слишком благоприятный: цветы и завязи плодовых деревьев не выносят заморозков. Скорее всего, все завязи померзли. И все, что дачники могут сделать, так это как следует подкармливать деревья в этом сезоне, чтобы получить урожай в следующем году.
Практически так же дела обстоят и с ягодными культурами. В некоторых районах Свердловской области из-за аномальной жары клубника и плодовые кустарники зацвели раньше положенного срока.
Как рассказала жительница Дегтярска Анна, на ее участке кусты крыжовника и смородины зацвести не успели, поэтому перед заморозками она тщательно укрыла их и надеется, что с ними все в порядке. А вот из-за клубники садовод переживает.
У меня кусты разбиты по сортам. И только один из сортов едва успел зацвести. На остальных цветов не было, но кое-где достаточно сильно пострадала листва, — рассказала Анна.
Эксперт Людмила Светлицкая успокаивает: если цветов не было, то с кустом ничего плохого скорее всего не произошло — листва клубники и садовой земляники устойчива к заморозкам. Но если цветы уже появились, то определить степень повреждения можно невооруженным глазом: если середина цветка почернела, то ягода вряд ли сформируется. Завязи могут быть повреждены не полностью, и тогда надежда на формирование ягоды есть. Правда, они могут вырасти некрасивыми и деформированными.
После периода затяжных холодов в Свердловскую область наконец вернется тепло. Так, уже к понедельнику, 20 мая, воздух, по данным сервиса Яндекс.Погода, прогреется до 20 градусов. Во вторник будет еще теплее — до +23 градусов. Уже очень скоро растения, которые побил мороз, окрепнут и пойдут в рост. А для этого эксперты советуют тщательно за ними ухаживать: рыхлить, поливать и подкармливать.
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