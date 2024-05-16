Смогут ли свердловские дачники спасти урожай яблок и клубники после заморозков

Но самое страшное еще было впереди: в Свердловской области ударили настоящие заморозки до -5 градусов. Садоводы и огородники, предупрежденные метеорологами, сделали все, чтобы спасти растения от гибели, но повезло далеко не всем. Этой весной дачникам с погодой не повезло дважды: сначала на Средний Урал обрушилась аномальная жара, из-за которой период цветения у многих растений начался раньше. И если обычно яблони и другие плодовые деревья в Свердловской области выпускают цвет не ранее второй декады мая, то в этом году кое-где они зацвели раньше.