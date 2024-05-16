Тест «Насколько хорошо вы помните телевизионные шоу 90-х?»

Многие из нас проводили своё детство, да и не только детство, перед экранами телевизоров, наблюдая за приключениями любимых персонажей. Как бежали к экрану в воскресенье утром смотреть мультики совсем детьми или всматривались в колониальные арки на заставке сериала «Санта-Барбара». Пришло время проверить, насколько хорошо вы помните старые телевизионные передачи. Вас ждут вопросы о самых популярных программах, которые занимали важное место в жизни каждого ребёнка и взрослого.