Цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Килограмм лука в магазинах региона в среднем стоил 38,25 рубля, тогда как неделей ранее он обходился покупателям в 33,26 рубля (+14,12%). Снова подорожала свекла, ее стоимость составила 72,94 рубля (+7,98%). Цена на картофель поднялась до 26,53 рубля (+4,11%), капусты — до 45,49 рубля (+6,62%), моркови — до 60,21 рубля (+2,55%). Тенденция на рост цен на борщевой набор всегда наблюдается в конце весны.
Остальные продукты подорожали гораздо меньше, чем овощи, в пределах 1-2%. Например, рыба, колбаса, сахар, мука, хлеб, макароны, гречка, водка и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.
Однако некоторые продукты из списка снизились в цене. Это говядина, курица, яйца, масло подсолнечное и сливочное, соль, рис, огурцы, помидоры и бананы.