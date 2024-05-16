Цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области

Килограмм лука в магазинах региона в среднем стоил 38,25 рубля, тогда как неделей ранее он обходился покупателям в 33,26 рубля (+14,12%). Снова подорожала свекла, ее стоимость составила 72,94 рубля (+7,98%). Цена на картофель поднялась до 26,53 рубля (+4,11%), капусты — до 45,49 рубля (+6,62%), моркови — до 60,21 рубля (+2,55%). Тенденция на рост цен на борщевой набор всегда наблюдается в конце весны.