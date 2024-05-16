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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Выжившего в страшном пожаре на Союзной в Екатеринбурге выписали из больницы

Ухо прилипло и сгорело: в Екатеринбурге выписан пострадавший в пожаре на Союзной

16 мая 2024, 17:07
Фото: 1MI

Выжившего в страшном пожаре на Союзной в Екатеринбурге выписали из больницы

У 34-летнего Константина медики обнаружили несколько мелких ожогов, а еще у него сильно обгорело ухо, однако долечиваться он будет дома.

Константин Буйновский, который чудом спасся во время страшного пожара на улице Союзной 7 мая, выписан из больницы. У него было сильное отравление угарным газом, у мужчины сгорело ухо, однако в целом он пошел на поправку, сообщает Е1.

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Он рассказал журналистам подробности своего чудесного спасения и гибели друга. По словам Константина, от огня он спасался, повиснув на карнизе. Именно в это время он и получил сильный ожог уха, которое прилипло к кипящему пластику. 30-летний Вячеслав тем временем перелез на соседский балкон. Он висел на руках, и, по словам Константина, мог бы провисеть еще какое-то время, но ему на кисти начал капать раскаленный пластик. Со словами «Прощай, Костян», он полетел вниз.

Фото: Е1

Сам же он спасся только благодаря помощи неравнодушного дворника, который сообразил сбросить ему сверху пожарный рукав. С его помощью он спустился на кондиционер этажом ниже. Константин уверяет, что и сам уже собирался спрыгнуть на него, однако не был уверен, что конструкция выдержит.

Мужчина признается, что в те минуты у него перед глазами пронеслась вся жизнь.

По предварительной версии, пожар на улице Союзной мог произойти из-за курения кальяна.

Ранее на пожаре в Новоуральске погибли три человека.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Больница#Пожар#Лечение#Спасение#Ожоги#Гибель человека#18+#Екатеринбург
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