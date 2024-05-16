Ухо прилипло и сгорело: в Екатеринбурге выписан пострадавший в пожаре на Союзной

Он рассказал журналистам подробности своего чудесного спасения и гибели друга. По словам Константина, от огня он спасался, повиснув на карнизе. Именно в это время он и получил сильный ожог уха, которое прилипло к кипящему пластику. 30-летний Вячеслав тем временем перелез на соседский балкон. Он висел на руках, и, по словам Константина, мог бы провисеть еще какое-то время, но ему на кисти начал капать раскаленный пластик. Со словами «Прощай, Костян», он полетел вниз.