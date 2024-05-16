Уральцы получат искусственный интеллект и умные помощники в телефонных звонках

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Умный голосовой ассистент (18+) сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора. Кроме того новые возможности позволят озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.
Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонентов появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер — вместо того, чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению, — рассказала вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
По данным аналитиков компании МТС, только в прошлом году сервис «МТС Защитник» заблокировал более 2 млрд нежелательных звонков. В ближайшее время появится новая функция, которая сможет предупреждать людей о возможном мошенничестве прямо во время беседы с самоназванным «сотрудником службы безопасности».
Телефон — основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку: синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев, — добавила Инесса Галактионова.