Уральцы получат искусственный интеллект и умные помощники в телефонных звонках

Умный голосовой ассистент (18+) сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время телефонного разговора. Кроме того новые возможности позволят озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Сервис будет полезен в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Кроме того, благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать звонки и отвечать с помощью секретаря. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.