tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

В Грозном на всероссийском совещании обсудили развитие ОМС

В Грозном на всероссийском совещании обсудили развитие ОМС

16 мая 2024, 17:19
Фото: Пресс-служба ФОМС
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин провел расширенное совещание совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования в Грозном.

В совещании приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также главы территориальных фондов ОМС из всех регионов. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Во время торжественного открытия к участникам мероприятия обратился Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что действующая в стране система ОМС успешно справляется со всеми поставленными перед ней задачами.

В свой речи глава ФФОМС Илья Баланин заявил, что, несмотря на текущие вызовы, государство предоставляло и продолжит предоставлять необходимые медицинские услуги населению. Он указал, что важную роль в этом процессе играет система обязательного медицинского страхования.

По его словам, все нововведения, запланированные в системе, ориентированы на пациента и позволяют сохранить здоровье и повысить качество жизни. Поэтому в числе первостепенных направлений он обозначил профилактическую работу.

Он также отметил, что в текущем году существенно увеличены объемы диспансеризации. По его данным, в этом году ее смогут пройти свыше 100 млн человек, что почти на 17% больше, чем годом ранее.

По словам Ильи Баланина, еще одной актуальной задачей является оценка репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе госгарантий в связи с тем, что нынешний год объявлен указом президента России Годом семьи. Как отметил председатель ФОМС, уже в этом году около 6 млн женщин и мужчин смогут принять участие в этом обследовании. Более того, он напомнил, что в этом году также увеличены объемы проведения экстракорпорального оплодотворения.

Глава ФФОМС отметил, что на 2024 год программа госгарантий полностью обеспечена финансированием из бюджета страны в объеме 3,9 трлн рублей.

Как отмечается, в ходе стратегических сессий участники совещания обсудили вопросы цифровой трансформации системы ОМС, информационной безопасности, контрольно-ревизионной деятельности и др.

Подпишитесь
Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода
Сегодня, 11:47
Цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области
Сегодня, 09:55
Сдавать ЕГЭ свердловские школьники начнут 23 мая
Сегодня, 13:37
Пьедестал почета заняли тагильчане-велосипедисты на Первенстве региона в спорте ЛИН
Сегодня, 14:12
Смогут ли свердловские дачники спасти урожай яблок и клубники после заморозков
Сегодня, 11:55
«Несут грибы ведрами». Свердловские грибники триумфально открыли сезон «тихой охоты»
Сегодня, 09:20
"