В Грозном на всероссийском совещании обсудили развитие ОМС

По словам Ильи Баланина, еще одной актуальной задачей является оценка репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе госгарантий в связи с тем, что нынешний год объявлен указом президента России Годом семьи. Как отметил председатель ФОМС, уже в этом году около 6 млн женщин и мужчин смогут принять участие в этом обследовании. Более того, он напомнил, что в этом году также увеличены объемы проведения экстракорпорального оплодотворения.