За 1-й квартал 2024 года чистая прибыль Совкомбанка составила 25 млрд рублей

С начала этого года рост акционерного капитала банка составил 14 процентов, достигнув 301 миллиарда рублей. За тот же период активы компании увеличились на 13 процентов и составили 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 32 процента и достиг 1,1 триллиона рублей благодаря объединению Хоум Банка и органическому росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8 процентов — до 1,2 триллиона рублей за счет органического роста.