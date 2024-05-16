За 1-й квартал 2024 года чистая прибыль Совкомбанка составила 25 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
За период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года общая чистая прибыль Совкомбанка составила 97 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за всю историю компании.
Примерно 50 процентов прибыли в первом квартале пришла от разовых доходов. Чистая прибыль от регулярного бизнеса за этот период увеличилась на 26 процентов и составила 12,1 миллиарда рублей, пишет bel.ru.
Данные о прибыли в финансовых отчетностях по РСБУ и МСФО не совпадают из-за того, что в РСБУ не учитывается прибыль от дочерних компаний и не проводится консолидация данных по Хоум Банку.
В первом квартале основным источником чистой прибыли стал корпоративный сегмент, который за год увеличил свои активы на 34 процента только за счет органического роста. Розничный сегмент принёс компании значительную прибыль благодаря выгодному приобретению Хоум Банка на сумму десять миллиардов рублей.
Ограничения по кредитам, установленные Центробанком, высокие процентные ставки и усиливающаяся конкуренция негативно сказываются на результатах розничного банковского сектора России. Однако Совкомбанк активно развивает залоговое кредитование, на которое эти факторы оказывают меньшее воздействие.
Банк стремительно растет и планирует выплату дивидендов, для чего необходим свободный капитал. В данном контексте рассматривается возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости Хоум Банка. Это в свою очередь предполагает необходимость увеличить общий объем акций допэмиссии на 1 миллиард штук примерно до двух миллиардов. Такие меры позволят использовать средства Совкомбанка, включая чистую прибыль Хоум Банка, для развития бизнеса и обеспечения выплаты дивидендов на уровне от 25 до 30 процентов.
С начала этого года рост акционерного капитала банка составил 14 процентов, достигнув 301 миллиарда рублей. За тот же период активы компании увеличились на 13 процентов и составили 3,6 триллиона рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 32 процента и достиг 1,1 триллиона рублей благодаря объединению Хоум Банка и органическому росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов увеличился на 8 процентов — до 1,2 триллиона рублей за счет органического роста.