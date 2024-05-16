За школьниками во время ЕГЭ в Свердловской области будут следить нейросети

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Искусственный интеллект запрограммирован на то, чтобы можно было распознавать списывание, предметы, которые нельзя проносить в аудиторию и так далее, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
В 2024 году ЕГЭ будут писать более 18 тысяч человек. Большинство из сдающих выпускаются в этом году из школы. Возможность сдать экзамен предусмотрят для тех, кто лежит в областной детской клинике и в детском онкоцентре.
Для выпускников будет организовано 183 пункта проведения экзаменов. Среди них 10 планируется создать на дому для школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья. Дети, которые на период ЕГЭ госпитализированы в центр детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1, также смогут сдать экзамен в специальном оборудованном там помещении. Кроме того, экзаменационные пункты будут работать при учреждениях ГУФСИН, — рассказала начальник отдела общего образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Наталья Сокольская.
Напомним, в начале 2024 года было предложено ввести пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.