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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

За школьниками во время ЕГЭ в Свердловской области будут следить нейросети

За школьниками во время ЕГЭ в Свердловской области будут следить нейросети

16 мая 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области во время ЕГЭ за выпускниками будут следить нейросети.

Искусственный интеллект запрограммирован на то, чтобы можно было распознавать списывание, предметы, которые нельзя проносить в аудиторию и так далее, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

В 2024 году ЕГЭ будут писать более 18 тысяч человек. Большинство из сдающих выпускаются в этом году из школы. Возможность сдать экзамен предусмотрят для тех, кто лежит в областной детской клинике и в детском онкоцентре.

Для выпускников будет организовано 183 пункта проведения экзаменов. Среди них 10 планируется создать на дому для школьников, имеющих ограниченные возможности здоровья. Дети, которые на период ЕГЭ госпитализированы в центр детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1, также смогут сдать экзамен в специальном оборудованном там помещении. Кроме того, экзаменационные пункты будут работать при учреждениях ГУФСИН, — рассказала начальник отдела общего образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Напомним, в начале 2024 года было предложено ввести пересдачу ЕГЭ по одному из предметов.

Названы предварительные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Выпускники#ЕГЭ#Экзамен#Нейросеть#Екатеринбург#Искусственный интеллект#Слежение
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