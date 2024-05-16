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Застройщик в Екатеринбурге заплатит 80 тысяч за дефекты в новостройке

Застройщик в Екатеринбурге заплатит 80 тысяч за дефекты в новостройке

16 мая 2024, 06:58
Фото: 1MI
Застройщику «Тургаз» предстоит заплатить владельцу квартиры в новостройке в Екатеринбурге 80 тысяч рублей. Причиной стали дефекты, которые были допущены во время строительства.

Квартира находится в Компрессорном микрорайоне на улице Яскина. Внутри помещения начала отслаиваться штукатурка, а также появились усадочные трещины.

По данным Свердловского областного суда, мужчина приобрел квартиру еще в 2019 году, когда дом строился. Заселился он в 2021 году. Недостатки он выявил уже после того, как был подписан акт приема-передачи. Ремонт дефектов обошелся ему в 308,4 тысячи рублей.

Жилец подал иск в суд и потребовал компенсацию. Дополнительно он потребовал вернуть ему 10 тысяч за обследование, 20 тысяч рублей за отчет и 5 тысяч рублей морального вреда.

Судом была назначена дополнительная экспертиза. Она подтвердила, что имеются дефекты и оценила ремонт в 221,8 тысячи рублей. Обе стороны с этим согласились. Застройщик сразу возместил сумму.

При этом суд взыскал также 60 тысяч рублей расходов на ремонт и обследование. Еще 20 тысяч рублей были назначены в качестве штрафа. Всего застройщик остался должен жильцу 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее рекламное агентство получило штраф за то, что продвигало скрытую рекламу застройщика.

#Ирина Кирилова#Экономика#Суд#Застройщик#Дефект#Екатеринбург#Жилец
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