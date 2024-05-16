Застройщик в Екатеринбурге заплатит 80 тысяч за дефекты в новостройке

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Квартира находится в Компрессорном микрорайоне на улице Яскина. Внутри помещения начала отслаиваться штукатурка, а также появились усадочные трещины.
По данным Свердловского областного суда, мужчина приобрел квартиру еще в 2019 году, когда дом строился. Заселился он в 2021 году. Недостатки он выявил уже после того, как был подписан акт приема-передачи. Ремонт дефектов обошелся ему в 308,4 тысячи рублей.
Жилец подал иск в суд и потребовал компенсацию. Дополнительно он потребовал вернуть ему 10 тысяч за обследование, 20 тысяч рублей за отчет и 5 тысяч рублей морального вреда.
Судом была назначена дополнительная экспертиза. Она подтвердила, что имеются дефекты и оценила ремонт в 221,8 тысячи рублей. Обе стороны с этим согласились. Застройщик сразу возместил сумму.
При этом суд взыскал также 60 тысяч рублей расходов на ремонт и обследование. Еще 20 тысяч рублей были назначены в качестве штрафа. Всего застройщик остался должен жильцу 80 тысяч рублей.
Напомним, ранее рекламное агентство получило штраф за то, что продвигало скрытую рекламу застройщика.