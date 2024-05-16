Застройщик в Екатеринбурге заплатит 80 тысяч за дефекты в новостройке

По данным Свердловского областного суда, мужчина приобрел квартиру еще в 2019 году, когда дом строился. Заселился он в 2021 году. Недостатки он выявил уже после того, как был подписан акт приема-передачи. Ремонт дефектов обошелся ему в 308,4 тысячи рублей.