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Жительница Екатеринбурга лишила воды жителей многоэтажки на два месяца

Жительница Екатеринбурга лишила воды жителей многоэтажки на два месяца

16 мая 2024, 09:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге у жительницы многоэтажного дома были повреждено водоснабжение. Из-за этого соседи вынуждены были жить без воды два месяца.

Управляющая компания не могла добиться от екатеринбурженки возможности устранить неполадки в водоснабжении, чтобы остальные жильцы могли пользоваться водой. Решать эту проблему пришлось через суд, который обязал ее пустить в квартиру коммунальщиков, рассказали в пресс-службе свердловских судебных приставов.

Одна, несмотря на судебное постановление, женщина все равно не стала пускать сотрудников управляющей компании к себе в квартиру. В итоге коммунальщикам пришлось принудительно вскрыть место ее проживания. Тогда горожанка разрешила рабочим сделать у нее необходимые работы.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители многоэтажного дома жаловались на соседей, которые берут себе много собак. Животные при этом ведут себя шумно и агрессивно, а также живут и в квартире, и в подъезде.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Суд#Вода#Водоснабжение#Управляющая компания#Коммунальщики#Многоэтажка#ЧП#Жалобы#Соседи#18+#Екатеринбург#Инцидент
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