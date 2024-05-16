Жительница Екатеринбурга лишила воды жителей многоэтажки на два месяца

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Управляющая компания не могла добиться от екатеринбурженки возможности устранить неполадки в водоснабжении, чтобы остальные жильцы могли пользоваться водой. Решать эту проблему пришлось через суд, который обязал ее пустить в квартиру коммунальщиков, рассказали в пресс-службе свердловских судебных приставов.
Одна, несмотря на судебное постановление, женщина все равно не стала пускать сотрудников управляющей компании к себе в квартиру. В итоге коммунальщикам пришлось принудительно вскрыть место ее проживания. Тогда горожанка разрешила рабочим сделать у нее необходимые работы.
Напомним, в Нижнем Тагиле жители многоэтажного дома жаловались на соседей, которые берут себе много собак. Животные при этом ведут себя шумно и агрессивно, а также живут и в квартире, и в подъезде.