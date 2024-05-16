Звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова обманул в Турции таксист

Как сообщила жена юмориста в соцсетях, пара возвращалась с отдыха домой и заказала такси. За доставку в аэропорт они должны были заплатить 400 лир. Однако, по ее словам, когда они подходили к автомобилю, таксист отменил поездку, а затем включил счетчик.