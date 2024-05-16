Звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова обманул в Турции таксист

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как сообщила жена юмориста в соцсетях, пара возвращалась с отдыха домой и заказала такси. За доставку в аэропорт они должны были заплатить 400 лир. Однако, по ее словам, когда они подходили к автомобилю, таксист отменил поездку, а затем включил счетчик.
Водитель заявил, что дорога перекрыта, поэтому придется ехать объездным путем и вез уральцев расстояние в 4,5 километра целых 20 минут. В результате в аэропорту Дмитрию Соколову пришлось отдать за поездку уже не 400 лир, а 4 тысячи (это более 11 тысяч рублей).
Ранее «Уральские пельмени» в одном из выпусков программы посмеялись над экологией в Нижнем Тагиле.