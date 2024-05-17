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Автомобилист в Екатеринбурге ударил пьяного пешехода около отдела полиции

Автомобилист в Екатеринбурге ударил пьяного пешехода около отдела полиции

17 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автомобиля Daewoo Nexia ударил пьяного пешехода около отделения полиции и уехал. Происшествие случилось 16 мая 2024 года.

Пьяный молодой человек переходил дороги, тем самым помешав проехать иномарке. Из машины вышел водитель и ударил пешехода по голове, после чего скрылся.

По словам очевидцев, одного удара хватило, чтобы екатеринбуржец упал на землю и якобы умер по дороге в больницу. Все произошло неподалеку от отделения полиции, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

При этом руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых отметил, что информация о том, что пострадавший мертв, является неправдой и что на самом деле он жив. После осмотра врачей его отпустили домой. В полиции проводят проверку.

Напомним, 14 мая 2024 года в Нижнем Тагиле подрались двое мужчин около ТЦ «Лента».

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