Автомобилист в Екатеринбурге ударил пьяного пешехода около отдела полиции

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Пьяный молодой человек переходил дороги, тем самым помешав проехать иномарке. Из машины вышел водитель и ударил пешехода по голове, после чего скрылся.
По словам очевидцев, одного удара хватило, чтобы екатеринбуржец упал на землю и якобы умер по дороге в больницу. Все произошло неподалеку от отделения полиции, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
При этом руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых отметил, что информация о том, что пострадавший мертв, является неправдой и что на самом деле он жив. После осмотра врачей его отпустили домой. В полиции проводят проверку.
Напомним, 14 мая 2024 года в Нижнем Тагиле подрались двое мужчин около ТЦ «Лента».