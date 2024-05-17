Был пьян, без прав и ехал задом: в Екатеринбурге на тротуаре сбита 86-летняя женщина

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 15:58
В Екатеринбурге автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего в пятницу, 17 мая, ДТП, в результате которого пострадала 86-летняя пенсионерка. Женщина попала под колеса грузового автомобиля «Белава», который задом двигался по тротуару на улице Белинского, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Водитель совершал маневр, чтобы подъехать для разгрузки товару к пункту выдачи, когда совершил наезд на пешехода. У женщины серьезные травмы — переломы таза, плеча и травма головы. «Белавой» управлял мужчина 1988 года рождения. Оказалось, что в момент ДТП он не только не должен был находиться за рулем (ранее его лишили прав), но и был пьян. При медосвидетельствовании было обнаружено 0, 830 мл/л в выдыхаемом воздухе.
Водителю грозит административный арест и крупные штрафы. Также меры реагирования будут приняты к работодателю, который выпустил его в рейс.
Ранее под колеса авто попала 9-летняя школьница из Каменска-Уральского, которая перебегала дорогу в неположенном месте.