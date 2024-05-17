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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Екатеринбурге пьяный водитель сбил на тротуаре 86-летнюю пенсионерку

Был пьян, без прав и ехал задом: в Екатеринбурге на тротуаре сбита 86-летняя женщина

17 мая 2024, 15:56
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге пьяный водитель сбил на тротуаре 86-летнюю пенсионерку

Пожилая екатеринбурженка получила тяжелые травмы в результате ДТП и попала в больницу. А о виновнике ДТП автоинспекторы узнали много интересных фактов.

В Екатеринбурге автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего в пятницу, 17 мая, ДТП, в результате которого пострадала 86-летняя пенсионерка. Женщина попала под колеса грузового автомобиля «Белава», который задом двигался по тротуару на улице Белинского, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Водитель совершал маневр, чтобы подъехать для разгрузки товару к пункту выдачи, когда совершил наезд на пешехода. У женщины серьезные травмы — переломы таза, плеча и травма головы. «Белавой» управлял мужчина 1988 года рождения. Оказалось, что в момент ДТП он не только не должен был находиться за рулем (ранее его лишили прав), но и был пьян. При медосвидетельствовании было обнаружено 0, 830 мл/л в выдыхаемом воздухе.

Водителю грозит административный арест и крупные штрафы. Также меры реагирования будут приняты к работодателю, который выпустил его в рейс.

Ранее под колеса авто попала 9-летняя школьница из Каменска-Уральского, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#Административная ответственность#Тротуар#Пенсионерка#Водительские права#Пьяный водитель#Травмы#Сбил#18+#Екатеринбург
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