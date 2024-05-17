Был пьян, без прав и ехал задом: в Екатеринбурге на тротуаре сбита 86-летняя женщина

Водитель совершал маневр, чтобы подъехать для разгрузки товару к пункту выдачи, когда совершил наезд на пешехода. У женщины серьезные травмы — переломы таза, плеча и травма головы. «Белавой» управлял мужчина 1988 года рождения. Оказалось, что в момент ДТП он не только не должен был находиться за рулем (ранее его лишили прав), но и был пьян. При медосвидетельствовании было обнаружено 0, 830 мл/л в выдыхаемом воздухе.