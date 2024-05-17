Двое пропавших братьев-подростков найдены в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
На обнаружение детей был ориентирован весь состав городской полиции. Пропали мальчики 16 мая. Они ушли в школу и не вернулись домой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Сотрудниками полиции проверялись места, где могут находиться дети. Уже ночью 17 мая в одном из подъездов дома в Невьянском переулке были обнаружены вещи мальчиков. Затем они сами туда вернулись.
Дети сообщили, что решили погулять после окончания уроков. Домой они не пошли так как боялись поругаться с папой.
Уточняется, что отец воспитывает детей один. В отношении них не было совершено ничего противоправного. Раньше в полиции семья не отмечалась. Теперь она поставлена на учет.
Напомним, в Екатеринбурге 15 мая пропал мальчик. Он также отправился в школу и не пришел домой.