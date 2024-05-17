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Двое пропавших братьев-подростков найдены в Нижнем Тагиле

Двое пропавших братьев-подростков найдены в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле завершены поиски двух братьев. Мальчикам 10 и 12 лет.

На обнаружение детей был ориентирован весь состав городской полиции. Пропали мальчики 16 мая. Они ушли в школу и не вернулись домой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудниками полиции проверялись места, где могут находиться дети. Уже ночью 17 мая в одном из подъездов дома в Невьянском переулке были обнаружены вещи мальчиков. Затем они сами туда вернулись.

Дети сообщили, что решили погулять после окончания уроков. Домой они не пошли так как боялись поругаться с папой.

Уточняется, что отец воспитывает детей один. В отношении них не было совершено ничего противоправного. Раньше в полиции семья не отмечалась. Теперь она поставлена на учет.

Напомним, в Екатеринбурге 15 мая пропал мальчик. Он также отправился в школу и не пришел домой.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Поиск#ЧП#Пропавшие#18+#Екатеринбург#Исчезновение
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