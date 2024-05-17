tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Глав Полевского и Североуральска оштрафовали за мероприятия на незащищенных площадках

Глав Полевского и Североуральска оштрафовали за мероприятия на незащищенных площадках

17 мая 2024, 09:04
Фото: 1MI
В Свердловской области оштрафовали мэра Полевского Константина Поспелова и мэра Североуральска Светлану Миронову за несоблюдение антитеррористического режима.

Оба мэра согласовали массовые мероприятия, которые проводились на площадках, где не была организована защита, рассказал свердловский заместитель министра безопасности Олег Торгашев во время заседания Общественной палаты.

Так, в некоторых городах области не хватает площадок для проведения мероприятий из-за отсутствия списка общественных мест. Мэры городов, где площадки есть, некоторые мероприятия у себя отменяют вместо того, чтобы соблюдать правила безопасности.

В связи с этим Миронову и Поспелова оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что при проведении массовых мероприятий не были соблюдены меры безопасности.

Напомним, в Свердловской области во время проверок было зафиксировано 50 нарушений антитеррористической безопасности.

14 различных площадок будут работать в День Молодежи в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудникам «Водоканала» в Североуральске руководство задолжало более 4 млн рублейСиловики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистамМеры безопасности в Нижнем Тагиле усилят перед праздниками
#Елизавета Зиборова#Общество#Безопасность#Деньги#Штраф#Североуральск#Мэр#Мероприятие#Полевской#Меры безопасности#Площадки#Екатеринбург
Подпишитесь
«Вы меня не слышите, он погиб»: Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:07
Ремонт на 44 млн рублей проведут в спортшколах Нижнего Тагила в 2024 году
Сегодня, 05:51
Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила
Вчера, 15:41
Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области
Сегодня, 08:10
«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки
Сегодня, 07:01
В Екатеринбурге закроют роддома на обработку. График
Сегодня, 08:26
"