Глав Полевского и Североуральска оштрафовали за мероприятия на незащищенных площадках

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Оба мэра согласовали массовые мероприятия, которые проводились на площадках, где не была организована защита, рассказал свердловский заместитель министра безопасности Олег Торгашев во время заседания Общественной палаты.
Так, в некоторых городах области не хватает площадок для проведения мероприятий из-за отсутствия списка общественных мест. Мэры городов, где площадки есть, некоторые мероприятия у себя отменяют вместо того, чтобы соблюдать правила безопасности.
В связи с этим Миронову и Поспелова оштрафовали на пять тысяч рублей за то, что при проведении массовых мероприятий не были соблюдены меры безопасности.
Напомним, в Свердловской области во время проверок было зафиксировано 50 нарушений антитеррористической безопасности.