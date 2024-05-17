Главврач онкоцентра в Екатеринбурге не ушел в отпуск после бунта врачей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Руководитель свердловского Минздрава Андрей Карлов предложил главврачу медучреждения Борису Мейлаху дать ему отпуск. Однако тот не согласился на предложение и отправился на работу, пишет Ура.ру.
Напомним, сотрудники областного онкоцентра потребовали, чтобы главврач ушел в отставку. По их словам, из-за его экономии в учреждении не хватает необходимого оборудования, а у пациентов стали чаще случаться осложнения и смертельные исходы.
Также врачи пожаловались на вмешательство руководителя в процессе операций и лечения пациентов.