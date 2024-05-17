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Updated Сегодня, 04:06

Главврач онкоцентра в Екатеринбурге не ушел в отпуск после бунта врачей

Главврач онкоцентра в Екатеринбурге не ушел в отпуск после бунта врачей

17 мая 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге главврач онкоцентра не стал уходить в отпуск после того, как сотрудники устроили бунт.

Руководитель свердловского Минздрава Андрей Карлов предложил главврачу медучреждения Борису Мейлаху дать ему отпуск. Однако тот не согласился на предложение и отправился на работу, пишет Ура.ру.

Напомним, сотрудники областного онкоцентра потребовали, чтобы главврач ушел в отставку. По их словам, из-за его экономии в учреждении не хватает необходимого оборудования, а у пациентов стали чаще случаться осложнения и смертельные исходы.

Также врачи пожаловались на вмешательство руководителя в процессе операций и лечения пациентов.

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