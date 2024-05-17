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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Холодная воздушная масса пройдет по Свердловской области

Холодная воздушная масса пройдет по Свердловской области

17 мая 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
17 мая через Свердловскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он движется с севера на юг.

По словам синоптика Алексея Пулина, южная часть области находится перед фронтом. А потому до обеда сохранится теплая погода с температурой до +20 градусов и небольшая облачность. А вот северные районы к середине дня уже выйдут из фронта.

В течение дня воздух в северных районах может прогреться до +15…+17 градусов. Больше всего холодный фронт отразится на центральной части области.

Синоптик отметил, что вместе с фронтом придут и небольшие дожди. Так, они прогнозируются в Екатеринбурге утром 18 мая.

В выходные в Свердловской области осадки ожидаются только 18 мая. При этом даже в ночное время ожидаются плюсовые температуры до +7 градусов. В воскресенье ночью местами все же похолодает до -3.

Ветра прогнозируются северные с порывами до 9 метров в секунду. А температура воздуха в дневное время не поднимется выше +17 градусов.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Дождь#Холод#Природа#Екатеринбург
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