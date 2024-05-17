Холодная воздушная масса пройдет по Свердловской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
По словам синоптика Алексея Пулина, южная часть области находится перед фронтом. А потому до обеда сохранится теплая погода с температурой до +20 градусов и небольшая облачность. А вот северные районы к середине дня уже выйдут из фронта.
В течение дня воздух в северных районах может прогреться до +15…+17 градусов. Больше всего холодный фронт отразится на центральной части области.
Синоптик отметил, что вместе с фронтом придут и небольшие дожди. Так, они прогнозируются в Екатеринбурге утром 18 мая.
В выходные в Свердловской области осадки ожидаются только 18 мая. При этом даже в ночное время ожидаются плюсовые температуры до +7 градусов. В воскресенье ночью местами все же похолодает до -3.
Ветра прогнозируются северные с порывами до 9 метров в секунду. А температура воздуха в дневное время не поднимется выше +17 градусов.