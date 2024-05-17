Массовые извержения вулканов по всему миру: есть ли опасность для человечества

Как сообщает newkhakasiya.online, такая стихия может представлять угрозу лишь для тех, кто проживает на склонах вулканов или возле них. Ученые обеспокоены и тем, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по сценарию извержения вулкана Лаки в 1783 году. В тот раз наблюдалось очень мощное излияние лавы, а также выбросы токсичного газа — он достиг не только Европы и восточных берегов Северной Америки, но и затронул Египет и, вероятно, Индию. На своем пути ядовитое облако вызывало голод и гибель людей.