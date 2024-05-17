Массовые извержения вулканов по всему миру: есть ли опасность для человечества

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
По информации sciencefocus.com, помимо проснувшихся вулканов Европы, по всей планете извергаются еще 45 вулканов. Но эксперты отмечают, что их активность не так велика — это взрывы незначительной силы, извержения лавы и возникновение небольших пирокластических потоков.
Как сообщает newkhakasiya.online, такая стихия может представлять угрозу лишь для тех, кто проживает на склонах вулканов или возле них. Ученые обеспокоены и тем, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по сценарию извержения вулкана Лаки в 1783 году. В тот раз наблюдалось очень мощное излияние лавы, а также выбросы токсичного газа — он достиг не только Европы и восточных берегов Северной Америки, но и затронул Египет и, вероятно, Индию. На своем пути ядовитое облако вызывало голод и гибель людей.
Эксперты не предрекают опасной вулканической активности в других частях нашей планеты, но человечество всегда должно быть готово к неожиданностям.