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Updated Сегодня, 18:15

Массовые извержения вулканов по всему миру: есть ли опасность для человечества

Массовые извержения вулканов по всему миру: есть ли опасность для человечества

17 мая 2024, 18:15
Фото: Изображение Midjourney
То, что активность вулканов по всему миру возросла, сложно не заметить: новости об их извержениях приходят со всех концов Земли. Но стоит ли человечеству беспокоиться?

По информации sciencefocus.com, помимо проснувшихся вулканов Европы, по всей планете извергаются еще 45 вулканов. Но эксперты отмечают, что их активность не так велика — это взрывы незначительной силы, извержения лавы и возникновение небольших пирокластических потоков.

Как сообщает newkhakasiya.online, такая стихия может представлять угрозу лишь для тех, кто проживает на склонах вулканов или возле них. Ученые обеспокоены и тем, что будущее извержение вулкана в Исландии может произойти по сценарию извержения вулкана Лаки в 1783 году. В тот раз наблюдалось очень мощное излияние лавы, а также выбросы токсичного газа — он достиг не только Европы и восточных берегов Северной Америки, но и затронул Египет и, вероятно, Индию. На своем пути ядовитое облако вызывало голод и гибель людей.

Эксперты не предрекают опасной вулканической активности в других частях нашей планеты, но человечество всегда должно быть готово к неожиданностям.

#Общество
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