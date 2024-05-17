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На Урале кошка застряла в окне и погибла

«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки

17 мая 2024, 07:01
Фото: группа ВК «Северный»

На Урале кошка застряла в окне и погибла

В поселке Северный в Нижнем Тагиле местные жители несколько дней пытались найти хозяев квартиры, в окне которой застряла кошка. Животное спасти не удалось.

Призывы о помощи неравнодушных, а также попытки найти хозяев квартиры, в которой оказалась заперта кошка, начались 15 мая. В тот день местные жители сообщили, что на пятом этаже дома №21 по улице Щорса находится животное, застрявшее в оконном проеме. К тому моменту, по словам местной жительницы, животное висело в ловушке уже два дня. Надежды на то, что кошечка дышит уже не было.

Фото: группа ВК «Северный»

Местные жители рассказали в сообществе «Северный», что обращались в спецслужбы города и даже в полицию. Однако никто не приехал помочь животному. Сообщение о том, что кошке нужна помощь пришло и волонтеру Павлу Фетисову, однако было уже поздно.

Там она застряла между окон, но никто не хотел приезжать помогать ее снимать с окна. А мне скинули слишком поздно. Спасибо руководителю предприятия, что согласился помочь нам в этом деле. Без его согласия бы ничего не получилось, — рассказал редакции TagilCity.ru Павел.

Вечером 16 мая он приехал на место в сопровождении автовышки и провел операцию по извлечению кошки из окна. После этого Павел похоронил животное. В настоящее время жители Северного разыскивают людей, которые безответственно отнеслись к питомцу. Они хотят написать коллективное обращение в полицию, чтобы хозяев погибшей кошки привлекли к ответственности. Однако, по информации экспертов, статья предполагает целенаправленное причинение вреда животным, в том числе, совершаемое на глазах детей.

Фото: группа ВК «Северный»
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