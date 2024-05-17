«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки

Призывы о помощи неравнодушных, а также попытки найти хозяев квартиры, в которой оказалась заперта кошка, начались 15 мая. В тот день местные жители сообщили, что на пятом этаже дома №21 по улице Щорса находится животное, застрявшее в оконном проеме. К тому моменту, по словам местной жительницы, животное висело в ловушке уже два дня. Надежды на то, что кошечка дышит уже не было.