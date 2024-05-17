Молодого человека в Екатеринбурге ударили ножом в его день рождения

Компания ее друзей стояла на улице около бара. Мимо них проходили трое незнакомцев. Одному из них не понравились татуировки юноши и он стал к нему приставать с вопросами. Другой молодой человек решил вступиться за друга, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».