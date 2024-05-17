Молодого человека в Екатеринбурге ударили ножом в его день рождения

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Компания ее друзей стояла на улице около бара. Мимо них проходили трое незнакомцев. Одному из них не понравились татуировки юноши и он стал к нему приставать с вопросами. Другой молодой человек решил вступиться за друга, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Тогда агрессивный мужчина нанес ему удар по лицу, а затем пырнул ножом в спину в область почек. Также он ранил екатеринбуржцу лицо. Друзья вызвали пострадавшему скорую помощь.
Приехавшие медики оказали помощь. К месту инцидента также приезжали сотрудники полиции, однако злоумышленники успели скрыться. Известно, что в день нападения пострадавшему исполнился 21 год.
Напомним, в Верхней Пышме сотрудница магазина избила беременную коллегу. Пострадавшая после этого оказалась в больнице.