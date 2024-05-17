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Молодого человека в Екатеринбурге ударили ножом в его день рождения

Молодого человека в Екатеринбурге ударили ножом в его день рождения

17 мая 2024, 05:40
Фото: 1MI
21-летнего молодого человека в Екатеринбурге несколько раз ударили ножом после того, как он вступился за друга. Происшествие случилось около ТЦ «Гринвич».

Компания ее друзей стояла на улице около бара. Мимо них проходили трое незнакомцев. Одному из них не понравились татуировки юноши и он стал к нему приставать с вопросами. Другой молодой человек решил вступиться за друга, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Тогда агрессивный мужчина нанес ему удар по лицу, а затем пырнул ножом в спину в область почек. Также он ранил екатеринбуржцу лицо. Друзья вызвали пострадавшему скорую помощь.

Приехавшие медики оказали помощь. К месту инцидента также приезжали сотрудники полиции, однако злоумышленники успели скрыться. Известно, что в день нападения пострадавшему исполнился 21 год.

Напомним, в Верхней Пышме сотрудница магазина избила беременную коллегу. Пострадавшая после этого оказалась в больнице.

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