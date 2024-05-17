Неизвестные в Екатеринбурге вырубили гектар деревьев

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
На вырубку деревьев обратили внимание местные общественники. Они же обратились в полицию, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал «Уралмаш-2023».
После вырубки деревья складывают в грузовую машину. При этом рабочие не могут ответить, по чьему указанию они действуют.
По словам местных жителей, в 2020 году глава комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова говорила, что эту территорию оставят в сохранности.
Напомним, в 2023 году неизвестные вырубили 250 деревьев в парке «Бажовские места». В прокуратуре возбудили уголовное дело.