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Неизвестные в Екатеринбурге вырубили гектар деревьев

Неизвестные в Екатеринбурге вырубили гектар деревьев

17 мая 2024, 04:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные вырубили гектар сосново-березовой рощи в районе Уралмаша. Инцидент произошел около проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей ночью 17 мая 2024 года.

На вырубку деревьев обратили внимание местные общественники. Они же обратились в полицию, пишет Е1 со ссылкой на Telegram-канал «Уралмаш-2023».

После вырубки деревья складывают в грузовую машину. При этом рабочие не могут ответить, по чьему указанию они действуют.

По словам местных жителей, в 2020 году глава комитета благоустройства мэрии Тамара Благодаткова говорила, что эту территорию оставят в сохранности.

Напомним, в 2023 году неизвестные вырубили 250 деревьев в парке «Бажовские места». В прокуратуре возбудили уголовное дело.

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