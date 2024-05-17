tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Обвиняемый в подготовке теракта на Тюменской ТЭЦ сядет на 8 лет в тюрьму

Обвиняемый в подготовке теракта на Тюменской ТЭЦ сядет на 8 лет в тюрьму

17 мая 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге состоялся суд на Кириллом Бриком, который обвиняется в подготовке теракта с сообщниками на Тюменской ТЭЦ. Их задержали в августе 2022 года.

Организатором террористической группировки следствие считает молодого человека из Сургута. Он свою вину отрицает. Также он сообщал, что его пытали. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, а в случае, если вина будет доказана, его приговорят к пожизненному заключению.

Брик обвинили в том, что он самостоятельно делал оружия и взрывчатки, а также готовил совершение теракта, рассказали в пресс-службе свердловского военного суда.

Из компании задержанных вину признал только Брик. Его приговорили к восьми годам заключения, а также назначили штраф 600 тысяч рублей. Первые три с половиной года осужденный будет находиться в тюрьме.

Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области приговорили к 14 годам лишения свободы молодого человека, который пытался устроить диверсию на железнодорожных путях.

В Нижнем Тагиле школьникам в соцсетях присылают фейки о готовящемся теракте в ТЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
Убил за высокомерие: житель Нижнего Тагила нанес 76 ударов ножом знакомомуОпекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенкаЖенщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человека
#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Осужденный#Подготовка#Обвинение#ЧП#Теракт#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Один мост и километровые пробки: чем обернулся для Нижнего Тагила ремонт путепровода
Вчера, 11:47
Цена на лук за неделю взлетела на 14% в Свердловской области
Вчера, 09:55
Сдавать ЕГЭ свердловские школьники начнут 23 мая
Вчера, 13:37
Мужчину в Нижнем Тагиле придавило насмерть собственным грузовиком
Сегодня, 03:31
Главврач онкоцентра в Екатеринбурге не ушел в отпуск после бунта врачей
Сегодня, 04:04
"