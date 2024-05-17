Обвиняемый в подготовке теракта на Тюменской ТЭЦ сядет на 8 лет в тюрьму

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Организатором террористической группировки следствие считает молодого человека из Сургута. Он свою вину отрицает. Также он сообщал, что его пытали. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, а в случае, если вина будет доказана, его приговорят к пожизненному заключению.
Брик обвинили в том, что он самостоятельно делал оружия и взрывчатки, а также готовил совершение теракта, рассказали в пресс-службе свердловского военного суда.
Из компании задержанных вину признал только Брик. Его приговорили к восьми годам заключения, а также назначили штраф 600 тысяч рублей. Первые три с половиной года осужденный будет находиться в тюрьме.
Напомним, в апреле 2024 года в Свердловской области приговорили к 14 годам лишения свободы молодого человека, который пытался устроить диверсию на железнодорожных путях.