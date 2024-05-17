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Один погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

Один погиб и трое пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

17 мая 2024, 07:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Тюмень с участием автомобилей ВАЗ и Hyundai Solaris.

Водитель автомобиля ВАЗ, ехавший по трассе, в какой-то момент столкнулся с иномаркой, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате столкновения один человек погиб. Еще трое получили различные травмы. Им оказывают помощь медицинские сотрудники. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, 12 мая 2024 года на Тюменском тракте произошло смертельное ДТП с автомобилем и грузовиком. В аварии погибло двое человек, которые ехали в легковой машине.

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