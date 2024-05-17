Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По словам педагога, участие в этом конкурсе для нее является вызовом самой себе. Также она отметила, что это является хорошим обменом опыта и вдохновением на новые идеи, рассказали в нижнетагильском Управлении образования.
Напомним, педагог допобразования в Нижнем Тагиле от детско-юношеского центра «Мир» победила на региональном конкурсе в номинации по профессиональной ориентации школьников. Мероприятие организовывал областной модельный центр.