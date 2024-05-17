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Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России

Педагог из Нижнего Тагила поборется за звание «Воспитателя года» в России

17 мая 2024, 10:43
Фото: 1MI
Воспитательница детского сада «Солнышко» из Нижнего Тагила представит Свердловскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Она стала победительницей областного этапа.

По словам педагога, участие в этом конкурсе для нее является вызовом самой себе. Также она отметила, что это является хорошим обменом опыта и вдохновением на новые идеи, рассказали в нижнетагильском Управлении образования.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Напомним, педагог допобразования в Нижнем Тагиле от детско-юношеского центра «Мир» победила на региональном конкурсе в номинации по профессиональной ориентации школьников. Мероприятие организовывал областной модельный центр.

Учитель из Нижнего Тагила стала призером областного конкурса «Воспитать человека»
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