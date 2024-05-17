tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Фальсифицированное масло поставлялось в вузы и больницы Свердловской области

Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области

17 мая 2024, 08:10
Фото: 1MI

Фальсифицированное масло поставлялось в вузы и больницы Свердловской области

Сливочное масло с признаками подделки было найдено в Свердловской области. По данным уральского Россельхознадзора, продукция поставлялась в вузы и больницы.

По словам представителя ведомства, специалистами была взята 21 проба молочной продукции. При этом проверки проводились в соцучреждениях. Исследования выявили, что в 5 пробах имеются признаки подделки.

Так, были найдены жиры немолочного происхождения. В результате все производители лишились деклараций о соответствии. Документы были признаны недействительными. При этом данные о поставщиках и производителях были переданы в полицию.

Напомним, в начале апреля стало известно о предпринимательнице, которая поставляла в школы и больницы поддельное масло.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Здоровье#Подделка#Фальсификат#Екатеринбург
Подпишитесь
«Вы меня не слышите, он погиб»: Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:07
Ремонт на 44 млн рублей проведут в спортшколах Нижнего Тагила в 2024 году
Сегодня, 05:51
Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила
Вчера, 15:41
«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки
Сегодня, 07:01
В Екатеринбурге закроют роддома на обработку. График
Сегодня, 08:26
"