Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По словам представителя ведомства, специалистами была взята 21 проба молочной продукции. При этом проверки проводились в соцучреждениях. Исследования выявили, что в 5 пробах имеются признаки подделки.
Так, были найдены жиры немолочного происхождения. В результате все производители лишились деклараций о соответствии. Документы были признаны недействительными. При этом данные о поставщиках и производителях были переданы в полицию.
Напомним, в начале апреля стало известно о предпринимательнице, которая поставляла в школы и больницы поддельное масло.