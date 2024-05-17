Подросток в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В момент исчезновения на мальчике были надеты спортивные штаны, бело-синяя полосатая футболка и длинная куртка. Также у него с собой был темно-синий рюкзак со школьными принадлежностями, рассказали в свердловском отряде «Прорыв».
Цвет волос школьника темный, глаза карие, рост 150 сантиметров. Его разыскивают волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 13 мая 2024 года в Новоуральске пропала 12-летняя девочка. Вскоре ее нашли живой полицейские. Пропавшая была дома у своих знакомых.