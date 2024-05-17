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Подросток в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

Подросток в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

17 мая 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
12-летний школьник в Екатеринбурге вышел из дома на учебу в школу и обратно не пришел. Подросток пропал в Октябрьском районе 15 мая 2024 года.

В момент исчезновения на мальчике были надеты спортивные штаны, бело-синяя полосатая футболка и длинная куртка. Также у него с собой был темно-синий рюкзак со школьными принадлежностями, рассказали в свердловском отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Цвет волос школьника темный, глаза карие, рост 150 сантиметров. Его разыскивают волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 13 мая 2024 года в Новоуральске пропала 12-летняя девочка. Вскоре ее нашли живой полицейские. Пропавшая была дома у своих знакомых.

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