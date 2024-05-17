Похищенного трехлетнего ребенка отцом вернули маме в Ростов-на-Дону

Мужчине однако это не понравилось, поэтому он, приехав в другой город, подстерег около детского сада сына с матерью, схватил ребенка и увез его на автомобиле. Мать безуспешно пыталась выйти на связь с екатеринбуржцем, поэтому она отправилась в суд.