Похищенного трехлетнего ребенка отцом вернули маме в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Женщине после развода понадобилось переехать по работе из Екатеринбурга в Ростовскую область. Она продала квартиру и уехала вместе с сыном. Ребенка от бывшего мужа она не прятала и разрешала им видеться, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.
Мужчине однако это не понравилось, поэтому он, приехав в другой город, подстерег около детского сада сына с матерью, схватил ребенка и увез его на автомобиле. Мать безуспешно пыталась выйти на связь с екатеринбуржцем, поэтому она отправилась в суд.
Суд, рассмотрев дело, обязал мужчину отдать ребенка матери. При этом в связи с тем, что он скрывался вместе с сыном, приставы объявили их в розыск. В течение ближайших дней мальчика нашли и отдали маме. Мужчина прятал его у своих родственников.
Напомним, в декабре 2023 года в Свердловской области мужчина похитил двухлетнюю дочь, которая жила с матерью. Приставы объявили их в розыск.