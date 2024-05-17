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Похищенного трехлетнего ребенка отцом вернули маме в Ростов-на-Дону

Похищенного трехлетнего ребенка отцом вернули маме в Ростов-на-Дону

17 мая 2024, 06:36
Фото: 1MI
Судебные приставы Екатеринбурга вернули женщине, живущей в Ростове-на-Дону, ее трехлетнего сына, которого некоторое время назад украл его отец.

Женщине после развода понадобилось переехать по работе из Екатеринбурга в Ростовскую область. Она продала квартиру и уехала вместе с сыном. Ребенка от бывшего мужа она не прятала и разрешала им видеться, рассказали в пресс-службе региональной ГУФССП.

Мужчине однако это не понравилось, поэтому он, приехав в другой город, подстерег около детского сада сына с матерью, схватил ребенка и увез его на автомобиле. Мать безуспешно пыталась выйти на связь с екатеринбуржцем, поэтому она отправилась в суд.

Суд, рассмотрев дело, обязал мужчину отдать ребенка матери. При этом в связи с тем, что он скрывался вместе с сыном, приставы объявили их в розыск. В течение ближайших дней мальчика нашли и отдали маме. Мужчина прятал его у своих родственников.

Напомним, в декабре 2023 года в Свердловской области мужчина похитил двухлетнюю дочь, которая жила с матерью. Приставы объявили их в розыск.

Свердловчанин отдал долг сыну под угрозой тюрьмы
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