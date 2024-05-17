Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Сайты объявлений в Нижнем Тагиле пестрят объявлениями о продаже породистых кошек за сущие копейки, некоторых мурлык тагильчане вообще отдают за символическую плату.
Так, за британскую 3-х летнюю кошку владельцы просят 1 рубль и пишут, что хотели пристроить питомца в добрые руки. В качестве причины указан «переезд».
Бесплатно отдают кота породы «русская голубая». В объявлении указывают, что питомец был приобретен у заводчика, у него отличная родословная и есть сертификат. Новый дом ему подыскивают после рождения ребенка, которого, как говорится в объявлении кот «начал обижать».
За некоторых питомцев просят условные 1,5-2 тысячи, хотя реально породистые кошки стоят намного дороже.
Зачастую люди подходят к выбору кота или кошки очень поверхностно: посмотрели фотографии, понравилась мордочка, подкопили денег, поехали и купили самого милого в помете котенка. Но зачастую жизнь с этим милашкой, который очень быстро, с точки зрения человека, превращается в «монстра», совсем не ладится: котенок никак не хочет приучаться к лотку, рвет все вокруг, выбирает себе для общения одного человека, а к другим членам семьи относится либо совершенно безразлично, либо агрессивно.
Тагильчанке Анне двухмесячного «британца» подарили на день рождения друзья. Сначала девушка была в восторге: котенок просто поражал красотой, однако уже спустя пару недель Анна начала понимать, что ей, возможно, достался «кот в мешке». Породистый кот так и не научился ходить в предназначенный для него лоток. Вместо этого в качестве туалета он выбрал большую кадку с пальмой. Отучить его от этой привычки было невозможно. Когда пальму убрали за пределы досягаемости кота, он перерыл все горшки с цветами в доме. «Туалетные» мучения продолжались почти полгода, пока семья не приняла решение отправить бунтаря к родственникам в деревню. Это история со счастливым концом: сегодня аристократ голубых кровей, который предназначен услаждать глаза английской знати, ловит мышей и птиц на природе, а в округе теперь бегает немало котят с характерными «британскими» чертами.
По мнению экспертов, причины таких «неудач» кроются вовсе не в животном. На самом деле к выбору питомца следует подходить очень ответственно, а подарки на день рождения лучше согласовывать заранее.
По мнению эксперта WCF и Ассолюкс, фелинолога Ольги Синицыной, которое приводит портал «Четыре лапы», прежде чем покупать породистую кошку, нужно тщательно проанализировать, насколько она подходит вам по привычкам и по темпераменту. Длинношерстные породы, например, мейн-куны, потребуют много времени для ухода — расчесывать питомца придется чуть ли не каждый день.
Русская голубая и абиссинские породы очень игривы и подвижны. Они залезут в любую щель, поэтому поклонникам полочек с красивыми статуэтками эти кошки не подходят. А ориенталы и корниш-рексы очень общительны. Если человек не готов уделять достаточно времени питомцу из-за работы, то от покупки тоже лучше воздержаться.
Русскоязычный интернет буквально завален историями безжалостно выкинутых на улицу породистых кошек, а в СМИ то и дело появляются новости о таких животных: «В Иванове выбросили на улицу 6 породистых кошек», «В Воронеже массово выбрасывают породистых кошек», «В Москве люди выкинули замерзать породистого кота».
Чем руководствуются владельцы, которые просто избавляются от своего питомца, как от ненужного барахла, сказать сложно. Возможно, они надеются на то, что бывшему любимцу повезет, что породистое ухоженное животное привлечет внимание и его кто-то подберет. Но, как показывает практика, если породистую кошку быстро не изымут с улицы зооволонтеры, то она обречена на смерть. И не только породистую — просто изнеженного домашними условиями питомца ждет та же участь.
Достаточно только вспомнить историю кота Твикса, которого проводница выкинула из вагона в Кирове. Он погиб, несмотря на неимоверные усилия волонтеров и владельца по его поиску — он просто замерз и его окоченевшее тело спустя несколько дней нашли на железнодорожном переезде. Возможно, если бы на его месте был обычный уличный кот с крепким здоровьем, он бы как-то смог выжить. Но Твикс, как писали СМИ, и до этого неважно себя чувствовал, поэтому его шансы в этой ситуации равнялись нулю.
А у «аристократов» к общей изнеженности еще нередко присоединяются всевозможные проблемы со здоровьем. Как отмечают ветеринары центра «Надежда», мейнкуны из-за больших размеров часто страдают заболеваниями суставов и склонны к поликистозу почек; британские короткошерстные кошки склонны к ожирению, заболеваниям сердца и болезням крови; у сиамских кошек нередко развивается астма, мочекаменная болезнь, глаукома, дегенеративный кератит и множество других болезней.
По мнению американского специалиста по поведению животных Эрин Асклэнд, каждый из нас, принимая решение завести любое животное, должен задать себе вопрос: «зачем я это делаю?». Если мы ищем друга, партнера и компаньона и готовы любить и заботиться о нем, что бы ни случилось, тогда можно смело покупать питомца. Но если мотивом становится сиюминутный каприз ребенка или та самая «милая мордочка», то от этого шага лучше отказаться.
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