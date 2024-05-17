Породистая кошка за копейки: почему тагильчане отдают питомцев «королевских кровей»

Тагильчанке Анне двухмесячного «британца» подарили на день рождения друзья. Сначала девушка была в восторге: котенок просто поражал красотой, однако уже спустя пару недель Анна начала понимать, что ей, возможно, достался «кот в мешке». Породистый кот так и не научился ходить в предназначенный для него лоток. Вместо этого в качестве туалета он выбрал большую кадку с пальмой. Отучить его от этой привычки было невозможно. Когда пальму убрали за пределы досягаемости кота, он перерыл все горшки с цветами в доме. «Туалетные» мучения продолжались почти полгода, пока семья не приняла решение отправить бунтаря к родственникам в деревню. Это история со счастливым концом: сегодня аристократ голубых кровей, который предназначен услаждать глаза английской знати, ловит мышей и птиц на природе, а в округе теперь бегает немало котят с характерными «британскими» чертами.