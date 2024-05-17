«Поваляться на диване с котиком». Когда тагильчанам ждать следующих длинных выходных

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Как следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Минтруда, июнь — это единственный летний месяц, в котором есть нерабочие праздничные дни.
12 июня мы отмечаем День России. В 2024 году праздник приходится на среду, а это значит, что никаких переносов выходных и шестидневных рабочих недель не будет. Мы будем отдыхать только в этот день и сможем ненадолго отвлечься от напряженного графика будней.
Минус выходного в середине недели только один: его нельзя присоединить к другим дням и, например, отправиться в поездку. Однако жители Нижнего Тагила смогут воспользоваться накопленными отгулами или взять несколько дней отпуска и таким образом продлить отдых.
Приятным бонусом для тагильчан станет и короткий рабочий день накануне праздника: по закону он должен закончиться на час раньше. Правда, на представителей целого ряда профессий — медиков, водителей общественного транспорта, работников коммунальных служб — это правило не распространяется.
Ранее эксперты подсчитали, во сколько жителям Свердловской области обойдется летний отдых в 2024 году.