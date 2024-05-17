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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Как работаем в июне: производственный календарь на первый летний месяц

«Поваляться на диване с котиком». Когда тагильчанам ждать следующих длинных выходных

17 мая 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney

Как работаем в июне: производственный календарь на первый летний месяц

Длинные майские выходные подошли к концу, и теперь у тагильчан возникает вопрос, когда же снова можно будет отдохнуть лишний денек. Отвечаем: уже в июне.

Как следует из производственного календаря, опубликованного на сайте Минтруда, июнь — это единственный летний месяц, в котором есть нерабочие праздничные дни.

12 июня мы отмечаем День России. В 2024 году праздник приходится на среду, а это значит, что никаких переносов выходных и шестидневных рабочих недель не будет. Мы будем отдыхать только в этот день и сможем ненадолго отвлечься от напряженного графика будней.

Минус выходного в середине недели только один: его нельзя присоединить к другим дням и, например, отправиться в поездку. Однако жители Нижнего Тагила смогут воспользоваться накопленными отгулами или взять несколько дней отпуска и таким образом продлить отдых.

Приятным бонусом для тагильчан станет и короткий рабочий день накануне праздника: по закону он должен закончиться на час раньше. Правда, на представителей целого ряда профессий — медиков, водителей общественного транспорта, работников коммунальных служб — это правило не распространяется.

Ранее эксперты подсчитали, во сколько жителям Свердловской области обойдется летний отдых в 2024 году.

Что выбрать свердловчанам на майские праздники — шашлык или спокойный отдых?
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Отдых#Свердловская область#Праздник#День России#Екатеринбург#Производственный календарь
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