«Поваляться на диване с котиком». Когда тагильчанам ждать следующих длинных выходных

12 июня мы отмечаем День России. В 2024 году праздник приходится на среду, а это значит, что никаких переносов выходных и шестидневных рабочих недель не будет. Мы будем отдыхать только в этот день и сможем ненадолго отвлечься от напряженного графика будней.