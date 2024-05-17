Ребенок в Каменске-Уральском перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Дети устроили ДТП на улице Ленина в четверг, 16 мая, когда решили перейти дорогу вне зебры. Они подумали, что на регулируемом переходном переходе идет ремонт, сообщает ГИБДД Свердловской области.
Подростки от 9 до 12 лет отошли на 15 метров от перехода и начали перебегать дорогу. Двое мальчиков успели проскочить, а девочка попала под колеса ВАЗ, которым управляла водитель 1988 года рождения.
Ребенок с травмами головы попал в больницу, двое других детей не пострадали. Женщина в момент аварии была трезва. Она пояснила автоинспекторам, что девочка выскочила на дорогу неожиданно, и среагировать было очень сложно.
Ранее в Екатеринбурге под колеса авто попал подросток на самокате.