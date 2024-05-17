Ремонт на 44 млн рублей проведут в спортшколах Нижнего Тагила в 2024 году

В юбилейный для баскетбольного клуба «Старый соболь» год учреждению выделили 3,5 миллиона рублей на ремонт кровли в спортивных залах по Пархоменко и Красноармейской в центре Нижнего Тагила. Также кровлю восстановят в школе №3 им. А. А. Лопатина по улице Новострой, 25 — 3,2 миллиона рублей. В школе олимпийского резерва №1 за 3,6 миллиона рублей отремонтируют фасад, наружный водопровод и теплосети. Все они располагаются также в центре города.