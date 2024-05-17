Ремонт на 44 млн рублей проведут в спортшколах Нижнего Тагила в 2024 году

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По информации администрации Нижнего Тагила, всего на капитальный и текущий ремонт учреждений физической культуры города в бюджете было предусмотрено более 24,6 миллиона рублей. Также с учетом корректировок дополнительно включено еще 19,5 миллиона.
Наибольшее количество средств — 15,1 миллиона рублей — выделено на реконструкцию помещения на Уральском проспекте, 70, где ранее располагался офис управляющей компании. Там обустроят спортзал по пауэрлифтингу для школы «Юпитер» на ГГМ.
Почти 4,8 миллиона рублей — уйдет на ремонт освещения на стадионе «Юность» в центре города, там установят новые прожекторы. Еще 4,2 миллиона рублей, выделено на ремонт бассейна в спортшколе №3 им. А. А. Лопатина по адресу Верхняя Черепанова, 31б на ВМЗ.
Другая статья расходов предусматривает устройство асфальтобетонного покрытия многострадальной баскетбольной площадки у спортшколы №4 по Сибирской на Вагонке, 19 — 4,05 миллиона рублей.
В юбилейный для баскетбольного клуба «Старый соболь» год учреждению выделили 3,5 миллиона рублей на ремонт кровли в спортивных залах по Пархоменко и Красноармейской в центре Нижнего Тагила. Также кровлю восстановят в школе №3 им. А. А. Лопатина по улице Новострой, 25 — 3,2 миллиона рублей. В школе олимпийского резерва №1 за 3,6 миллиона рублей отремонтируют фасад, наружный водопровод и теплосети. Все они располагаются также в центре города.
У нас, конечно, потребность больше. Но кровли потекли, их нужно ремонтировать, поддерживать помещения в хорошем состоянии, — отметила начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политике Ирина Еремеева.