Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Более 70 команд состязались друг с другом на протяжении нескольких дней в формате ТВ-шоу «Что? Где? Когда?», рассказали в нижнетагильском Управлении образования.
Нижнетагильские участники заняли девятое место по результатам проведенного мероприятия. Команды, которые вошли в Топ-10, получили призы от Движения Первых и общества «Знание».
Напомним, в Нижнем Тагиле учащиеся школы №32 получили в награду за отличные оценки спортплощадку. Школьники выиграли грант, сумма которого — 800 тысяч рублей.