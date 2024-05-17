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Published Сегодня, 09:40

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Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»

Школьники из Нижнего Тагила оказались в числе лучших команд «Что? Где? Когда?»

17 мая 2024, 09:40
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Школьники из гимназии №18 Нижнего Тагила оказались в Топ-10 лучших команд российского Чемпионата «Что? Где? Когда?»

Более 70 команд состязались друг с другом на протяжении нескольких дней в формате ТВ-шоу «Что? Где? Когда?», рассказали в нижнетагильском Управлении образования.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Нижнетагильские участники заняли девятое место по результатам проведенного мероприятия. Команды, которые вошли в Топ-10, получили призы от Движения Первых и общества «Знание».

Напомним, в Нижнем Тагиле учащиеся школы №32 получили в награду за отличные оценки спортплощадку. Школьники выиграли грант, сумма которого — 800 тысяч рублей.

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