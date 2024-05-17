Слепой убийца Каин из «Джона Уика — 4» станет главным героем нового фильма

Напомним, что первый фильм о Джоне Уике вышел десять лет назад. Исполнителем главной роли стал Киану Ривз. Джон Уик — наемный убийца по прозвищу Бугимен. После выхода на пенсию он женился на женщине по имени Хелен. После потери супруги Уику приходится пережить и смерть щенка, которого убил сын криминального авторитета. Тогда Джон решает отомстить и вновь берет в руки оружие.