Слепой убийца Каин из «Джона Уика — 4» станет главным героем нового фильма

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В этом фильме зрители узнают, как складывается жизнь Каина после того, как он освободился от обязательств перед Высоким столом.
Как пишет newkhakasiya.online, пока нет конкретного названия фильма. Однако уже известно, что съемки пройдут в Гонконге в 2025 году.
Также в 2025 году в рамках вселенной «Джона Уика» выйдет фильм «Балерина», где одну из главных ролей сыграет актриса Ана де Армас. Кроме того, в настоящее время ведутся съемки сериала «Джон Уик — 5».
Напомним, что первый фильм о Джоне Уике вышел десять лет назад. Исполнителем главной роли стал Киану Ривз. Джон Уик — наемный убийца по прозвищу Бугимен. После выхода на пенсию он женился на женщине по имени Хелен. После потери супруги Уику приходится пережить и смерть щенка, которого убил сын криминального авторитета. Тогда Джон решает отомстить и вновь берет в руки оружие.