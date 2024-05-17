Соревнования по армейской тактической стрельбе впервые пройдут в Свердловской области

Первый этап назначен уже на 18 мая. Он продлится два дня. В нем будут участвовать спецподразделения. Среди них будут определены лучшие во владении пистолетом, ружьем, автоматом и снайперской винтовкой. Также будут отдельные упражнения для снайперских пар — это «дуэль» и эстафета.