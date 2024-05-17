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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Соревнования по армейской тактической стрельбе впервые пройдут в Свердловской области

Соревнования по армейской тактической стрельбе впервые пройдут в Свердловской области

17 мая 2024, 08:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге впервые состоятся соревнования по армейской тактической стрельбе. Призом станет Кубок министра обороны РФ. Состязания состоятся на полигоне ЦВО.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 30 команд. Это штурмовые подразделения, представляющие Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардию, ФСИН и спортивно-патриотические клубы, сообщили в ЦВО.

Первый этап назначен уже на 18 мая. Он продлится два дня. В нем будут участвовать спецподразделения. Среди них будут определены лучшие во владении пистолетом, ружьем, автоматом и снайперской винтовкой. Также будут отдельные упражнения для снайперских пар — это «дуэль» и эстафета.

Второй этап длится уже пять дней — с 21 по 25 мая. Здесь участниками будут уже штурмовые подразделения. Они будут бороться с танками, штурмуют здание, траншею и опорный пункт в лесополосе, покажут мастерство использования дронов, БПЛА и противодействия им.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Соревнования#ФСБ#МВД#Росгвардия#Военные#ФСИН#Екатеринбург
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