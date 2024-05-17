Соревнования по армейской тактической стрельбе впервые пройдут в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 30 команд. Это штурмовые подразделения, представляющие Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардию, ФСИН и спортивно-патриотические клубы, сообщили в ЦВО.
Первый этап назначен уже на 18 мая. Он продлится два дня. В нем будут участвовать спецподразделения. Среди них будут определены лучшие во владении пистолетом, ружьем, автоматом и снайперской винтовкой. Также будут отдельные упражнения для снайперских пар — это «дуэль» и эстафета.
Второй этап длится уже пять дней — с 21 по 25 мая. Здесь участниками будут уже штурмовые подразделения. Они будут бороться с танками, штурмуют здание, траншею и опорный пункт в лесополосе, покажут мастерство использования дронов, БПЛА и противодействия им.