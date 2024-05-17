Соревнования по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Мероприятие проводится в честь героев-пожарных Чернобыля. Окончание состязаний запланировано на 17 мая. Всего соревнуются 16 команд из региона. Спортсменам от 10 до 18 лет предстоит в командах выполнить нормативы приближенные ко взрослым.
Участникам предстоит преодолеть несколько испытаний, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Замглавы города Вячеслав Горячкин рассказал, что Тагил все чаще принимает соревнования, а пожарно-прикладной спорт задал новый импульс для развития. Он также отметил, что кроме вышки у ФОКа появятся дополнительные дорожки. Это поможет популяризировать данный вид спорта и усовершенствовать навыки действующих спортсменов.
Результаты станут известны 17 мая. У победителей будет шанс войти в сборную Свердловской области.
Напомним, ранее тагильчане-велосипедисты на первенстве региона в спорте ЛИН заняли первые места.