Соревнования по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в Нижнем Тагиле

Замглавы города Вячеслав Горячкин рассказал, что Тагил все чаще принимает соревнования, а пожарно-прикладной спорт задал новый импульс для развития. Он также отметил, что кроме вышки у ФОКа появятся дополнительные дорожки. Это поможет популяризировать данный вид спорта и усовершенствовать навыки действующих спортсменов.