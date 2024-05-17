tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Соревнования по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в Нижнем Тагиле

Соревнования по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 06:49
Фото: СШОР «Юпитер»
В Нижнем Тагиле впервые проходит региональный этап чемпионата по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек.

Мероприятие проводится в честь героев-пожарных Чернобыля. Окончание состязаний запланировано на 17 мая. Всего соревнуются 16 команд из региона. Спортсменам от 10 до 18 лет предстоит в командах выполнить нормативы приближенные ко взрослым.

Участникам предстоит преодолеть несколько испытаний, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Замглавы города Вячеслав Горячкин рассказал, что Тагил все чаще принимает соревнования, а пожарно-прикладной спорт задал новый импульс для развития. Он также отметил, что кроме вышки у ФОКа появятся дополнительные дорожки. Это поможет популяризировать данный вид спорта и усовершенствовать навыки действующих спортсменов.

Результаты станут известны 17 мая. У победителей будет шанс войти в сборную Свердловской области.

Напомним, ранее тагильчане-велосипедисты на первенстве региона в спорте ЛИН заняли первые места.

Приседали и жали штангу: пауэрлифтеры из Тагила победили в спорте ЛИН
Узнать подробнее
Читайте также:
Как может измениться парк Горького: новые дорожки, детские площадки и зоны для спорта51 парашютист десантировался в Нижнем ТагилеИнвалиды сразились в дартсе и боулинге в Новоуральске
#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Соревнования#Спасатели#Пожарные#Екатеринбург
Подпишитесь
«Вы меня не слышите, он погиб»: Рабочий умер от удара током на УВЗ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:07
Ремонт на 44 млн рублей проведут в спортшколах Нижнего Тагила в 2024 году
Сегодня, 05:51
Более полутора тысяч покрышек сдали бесплатно жители Нижнего Тагила
Вчера, 15:41
Поддельное масло обнаружено в вузах и больницах Свердловской области
Сегодня, 08:10
«Мне сказали слишком поздно»: в Тагиле волонтеры извлекли тело застрявшей в окне кошки
Сегодня, 07:01
В Екатеринбурге закроют роддома на обработку. График
Сегодня, 08:26
"