Спортивную площадку за пятерки получили отличники школы №32 в Нижнем Тагиле

Директор учебного заведения Галина Масликова рассказала, что прошлый год был для школы знаковым. В частности, был завершен капитальный ремонт и ученики вернулись за родные парты. Также был оборудован новый стадион. Но теперь и младшеклассники получили отдельную площадку. Такая возможность появилась благодаря 140 отличникам.