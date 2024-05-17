Спортивную площадку за пятерки получили отличники школы №32 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
На мероприятии присутствовала замминистра образования региона Ирина Серкова. Она отметила, что каждый из детей способен вносить свой вклад в развитие любимых учебных заведений.
Директор учебного заведения Галина Масликова рассказала, что прошлый год был для школы знаковым. В частности, был завершен капитальный ремонт и ученики вернулись за родные парты. Также был оборудован новый стадион. Но теперь и младшеклассники получили отдельную площадку. Такая возможность появилась благодаря 140 отличникам.
Напомним, школа №32 была капитально отремонтирована. В общей сложности в ремонт вложили 230 млн рублей. Именно эту школу посетил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Нижний Тагил. Он даже посидел за партой.