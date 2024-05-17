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Отличники школы №32 в Нижнем Тагиле заработали детскую площадку за пятерки

Спортивную площадку за пятерки получили отличники школы №32 в Нижнем Тагиле

17 мая 2024, 07:58
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Отличники школы №32 в Нижнем Тагиле заработали детскую площадку за пятерки

Открытие пспортивной площадки для учащихся начальной школы №32 состоялось в Нижнем Тагиле. Школьники выиграли грант в рамках проекта «Верный отличник». Его сумма составила 800 тысяч рублей, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

На мероприятии присутствовала замминистра образования региона Ирина Серкова. Она отметила, что каждый из детей способен вносить свой вклад в развитие любимых учебных заведений.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Директор учебного заведения Галина Масликова рассказала, что прошлый год был для школы знаковым. В частности, был завершен капитальный ремонт и ученики вернулись за родные парты. Также был оборудован новый стадион. Но теперь и младшеклассники получили отдельную площадку. Такая возможность появилась благодаря 140 отличникам.

Напомним, школа №32 была капитально отремонтирована. В общей сложности в ремонт вложили 230 млн рублей. Именно эту школу посетил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Нижний Тагил. Он даже посидел за партой.

#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Дети#Галина Масликова#Школа#Валерий Суров#Площадка#Екатеринбург#Ирина Серкова#Отличник
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